В КНР ответили на просьбу плененных в Украине китайцев: Поведение этих граждан оценят
Правительство Китая отрицает свою причастность к участию граждан КНР в войне России против Украины и обещает после проверки всех обстоятельств оценить действия плененных на востоке Украины китайцев согласно национальному законодательству.
Источник: ответ представителя МИД КНР Линь Цзяня на запрос собкора "Укринформа" в КНР относительно комментария об обращении пленных китайцев к руководству своей страны с просьбой забрать их на родину
Прямая речь Линь: "Позиция китайского правительства очень четкая. Мы выдали многочисленные предупреждения и попросили граждан Китая держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме и избегать участия в военных операциях любой стороны.
Поведение отдельных граждан КНР за рубежом китайская сторона будет рассматривать в соответствии с действующим законодательством и принимать необходимые консульские и другие действия".
Детали: По словам дипломата, правительственные ведомства Китая все еще проверяют информацию о пленных на войне в Украине китайцах и уточняют все связанные с этой ситуацией обстоятельства.
Он добавил, что позиция Китая относительно "украинского кризиса" (так в КНР называют агрессивную войну РФ против Украины - ред.) является последовательной и четкой и заключается в "содействии мирным переговорам для прекращения конфликта".
Прямая речь Линь: "Мы просим все соответствующие стороны правильно понимать объективную и справедливую позицию Китая и воздерживаться от политических манипуляций и использования этой ситуации (с пленными в Украине гражданами КНР - ред.) для собственного пиара или рекламы".
Что предшествовало: Во время пресс-конференции граждане КНР несколько раз повторили, что готовы принять участие в обмене и попросились на родину в Китай.
Читайте также: Зеленский опубликовал в соцсетях видео с допросом первых двух китайских пленных, которые воевали на стороне российских оккупантов.
Предыстория:
- 8 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Зеленский поручил министру иностранных дел немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.
- Двух граждан Китайской Народной Республики взяли в плен воины 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ и 157-й отдельной механизированной бригады.
- Президент подчеркнул, что Украина готова обменять пленных граждан КНР только на украинских воинов, которые находятся в российском плену, соответствующий сигнал был передан.
- 11 апреля Зеленский заявил, что "по меньшей мере несколько сотен граждан Китая воюют в составе российских оккупационных сил", и это означает, что РФ пытается затянуть войну даже за счет жизней китайцев.