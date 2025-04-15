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В КНР ответили на просьбу плененных в Украине китайцев: Поведение этих граждан оценят

Валентина РоманенкоВторник, 15 апреля 2025, 11:55
В КНР ответили на просьбу плененных в Украине китайцев: Поведение этих граждан оценят
Чжан Жэньбао и Ван Гуанцзюнь на пресс-конференции 14 апреля. фото «Украинской правды»

Правительство Китая отрицает свою причастность к участию граждан КНР в войне России против Украины и обещает после проверки всех обстоятельств оценить действия плененных на востоке Украины китайцев согласно национальному законодательству.

Источник: ответ представителя МИД КНР Линь Цзяня на запрос собкора "Укринформа" в КНР относительно комментария об обращении пленных китайцев к руководству своей страны с просьбой забрать их на родину

Прямая речь Линь: "Позиция китайского правительства очень четкая. Мы выдали многочисленные предупреждения и попросили граждан Китая держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме и избегать участия в военных операциях любой стороны.

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Поведение отдельных граждан КНР за рубежом китайская сторона будет рассматривать в соответствии с действующим законодательством и принимать необходимые консульские и другие действия".

Детали: По словам дипломата, правительственные ведомства Китая все еще проверяют информацию о пленных на войне в Украине китайцах и уточняют все связанные с этой ситуацией обстоятельства.

Он добавил, что позиция Китая относительно "украинского кризиса" (так в КНР называют агрессивную войну РФ против Украины - ред.) является последовательной и четкой и заключается в "содействии мирным переговорам для прекращения конфликта".

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Прямая речь Линь: "Мы просим все соответствующие стороны правильно понимать объективную и справедливую позицию Китая и воздерживаться от политических манипуляций и использования этой ситуации (с пленными в Украине гражданами КНР - ред.) для собственного пиара или рекламы".

Что предшествовало: Во время пресс-конференции граждане КНР несколько раз повторили, что готовы принять участие в обмене и попросились на родину в Китай.

Читайте также: Зеленский опубликовал в соцсетях видео с допросом первых двух китайских пленных, которые воевали на стороне российских оккупантов.

Предыстория

  • 8 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Зеленский поручил министру иностранных дел немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.
  • Двух граждан Китайской Народной Республики взяли в плен воины 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ и 157-й отдельной механизированной бригады. 
  • Президент подчеркнул, что Украина готова обменять пленных граждан КНР только на украинских воинов, которые находятся в российском плену, соответствующий сигнал был передан.
  • 11 апреля Зеленский заявил, что "по меньшей мере несколько сотен граждан Китая воюют в составе российских оккупационных сил", и это означает, что РФ пытается затянуть войну даже за счет жизней китайцев.

Китайвойнапленные
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