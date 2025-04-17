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Росія атакувала Україну "Іскандерами", С-300/400 та 75-ма БпЛА – 25 дронів збили

Ірина БалачукЧетвер, 17 квітня 2025, 10:27
Росія атакувала Україну Іскандерами, С-300/400 та 75-ма БпЛА – 25 дронів збили
Фото ілюстративне з Facebook Повітряного командування "Центр"

Від вечора 16 квітня російські війська завдали по Україні удару двома балістичними ракетами "Іскандер-М", трьома зенітними керованими ракетами С-300/400 та 75-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 55 дронів не долетіли до цілі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 10.00 підтверджено збиття 25 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та центрі країни. 30 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

Деталі: Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Сумщина та Дніпропетровщина.

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Загарбники запускали ракети з Ростовської області РФ та з тимчасово окупованої Луганщини. Дронами атакували з напрямків російських міст Курськ та Міллерово і з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повітряні сили ЗСУракетний ударбезпілотники
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