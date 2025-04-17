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Россия атаковала Украину "Искандерами", С-300/400 и 75-ю БпЛА – 25 дронов сбили

Ирина БалачукЧетверг, 17 апреля 2025, 10:27
Россия атаковала Украину Искандерами, С-300/400 и 75-ю БпЛА – 25 дронов сбили
Фото иллюстративное из Facebook Воздушного командования "Центр"

С вечера 16 апреля российские войска нанесли по Украине удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 75-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 55 дронов не долетели до цели.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 25 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны. 30 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

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Детали: В результате вражеской атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Сумская и Днепропетровская области.

Захватчики запускали ракеты из Ростовской области РФ и с временно оккупированной Луганщины. Дронами атаковали с направлений российских городов Курск и Миллерово и с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Воздушные силы ВСУракетный ударбеспилотники
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