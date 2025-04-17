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ЗСУ дозволили використовувати безпілотну платформу-амфібію UNEX UGV – Міноборони

Степан ГафткоЧетвер, 17 квітня 2025, 14:42
ЗСУ дозволили використовувати безпілотну платформу-амфібію UNEX UGV – Міноборони
Фото: Міноборони

Міноборони допустило до експлуатації в Силах оборони дистанційно керовану самохідну броньовану платформу UNEX UGV українського виробництва, здатну працювати у складних умовах, зокрема на воді, болоті та кризі.

Джерело: Міністерство оборони 

Дослівно: "Самохідна платформа побудована на спеціальному шасі, яке забезпечує виняткову мобільність у найскладніших умовах. Платформа легко пересувається по воді, плавнях, болоту, трясовині, піску, складній поверхні та кризі".

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Деталі: Як інформує Міністерство оборони України, дистанційно керована броньована платформа UNEX UGV має унікальні прохідні характеристики: вона долає водойми, повалені дерева, рови, великі каміння та навіть може виїжджати з води на кригу. Амфібія здатна працювати у складних погодних умовах і за різних температур.

За даними Міноборони, платформа оснащена надійною системою радіоуправління, потужними акумуляторами, стійка до дії засобів радіоелектронної боротьби та має програмований автопілот. 

UNEX UGV можна адаптувати під різні завдання – бойовий модуль, РЕБ, логістика, евакуація, розмінування тощо.

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Завдяки широким шинам і оптимальному розподілу ваги платформа чинить на ґрунт менший тиск, ніж нога піхотинця. Це дозволяє їй проходити протипіхотні та протитранспортні міни. 

Під час презентації UNEX UGV продемонструвала свою делікатність, проїхавши по керамічній тарілці та чашці з кавою, не пошкодивши їх.

Нагадаємо:

  • Міністерство оборони 25 грудня 2024 року допустило до постачання військовим підрозділам вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик".
  • 27 грудня Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило використовувати українським військам роботизовану платформу "Равлик".
  • 13 лютого оборонне відомство України допустило до використання в підрозділах Сил оборони наземні роботизовані комплекси Spextr різних модифікацій, на які покладено широкий спектр завдань. 

МіноборонитехнологіїЗбройні сили
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