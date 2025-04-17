ВСУ разрешили использовать беспилотную платформу-амфибию UNEX UGV – Минобороны

Минобороны допустило к эксплуатации в Силах обороны дистанционно управляемую самоходную бронированную платформу UNEX UGV украинского производства, способную работать в сложных условиях, в частности на воде, болоте и льду.

Источник: Министерство обороны

Дословно: "Самоходная платформа построена на специальном шасси, которое обеспечивает исключительную мобильность в самых сложных условиях. Платформа легко передвигается по воде, плавнях, болоту, трясине, песку, сложной поверхности и льду".

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Детали: Как информирует Министерство обороны Украины, дистанционно управляемая бронированная платформа UNEX UGV имеет уникальные проходные характеристики: она преодолевает водоемы, поваленные деревья, рвы, большие камни и даже может выезжать из воды на лед. Амфибия способна работать в сложных погодных условиях и при разных температурах.

По данным Минобороны, платформа оснащена надежной системой радиоуправления, мощными аккумуляторами, устойчива к действию средств радиоэлектронной борьбы и имеет программируемый автопилот.

UNEX UGV можно адаптировать под различные задачи – боевой модуль, РЭБ, логистика, эвакуация, разминирование и тому подобное.

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Благодаря широким шинам и оптимальному распределению веса платформа оказывает на грунт меньшее давление, чем нога пехотинца. Это позволяет ей проходить противопехотные и противотранспортные мины.

Во время презентации UNEX UGV продемонстрировала свою деликатность, проехав по керамической тарелке и чашке с кофе, не повредив их.

Напомним: