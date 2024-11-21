Печерський суд ухвалив взяти під варту Боголюбова
Печерський районний суд міста Києва ухвалив арештувати Геннадія Боголюбова, який, за даними джерел "Української правди", у червні 2024 року виїхав з України за підробленими документами.
Джерело: ухвала суду, яка є в розпорядженні "Української правди"
Дослівно: "Обрати підозрюваному Боголюбову Геннадію Борисовичу, 20.01.1962 року народження… запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".
"Після затримання Боголюбова Геннадія Борисовича, 20.01.1962 року народження, не пізніше як через 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження забезпечити її доставку до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш мʼякий запобіжний захід".
Деталі: Повний текст ухвали буде оголошено об 11 год. 15 хв. 22.11.2024 року.
Читати більше про виїзд Боголюбова з України в матеріалі УП "Пасажир в останньому купе. Як олігарх Геннадій Боголюбов виїжджав з країни".
Передісторія:
- 7 липня "Українській правді" стало відомо, що Геннадій Боголюбов незаконно виїхав з України за підробленими документами в ніч на 24 червня поїздом Київ – Хелм. Причиною втечі джерела УП назвали те, що Бюро економічної безпеки готує йому підозру в справі "Приватбанку".
- 8 липня УП стало відомо, що ДБР розслідує незаконний виїзд з України Боголюбова.
- Сам бізнесмен стверджує, що перетнув кордон України на виїзд на законних підставах. За словами пресслужби Боголюбова, бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких – неповнолітні.
- Правоохоронці заочно повідомили про підозру колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону 24 червня. За версією ДБР, Боголюбов залишив країну за паспортом іншої особи. Це – мешканець Волинської області, 67-річний Сюмак Микола Купріянович.
- 10 липня колишній співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов в інтерв’ю "Українській правді" повідомив, що не знає, чи повернеться в Україну.