Печерський суд ухвалив взяти під варту Боголюбова

Печерський районний суд міста Києва ухвалив арештувати Геннадія Боголюбова, який, за даними джерел "Української правди", у червні 2024 року виїхав з України за підробленими документами.

Джерело: ухвала суду, яка є в розпорядженні "Української правди"

Дослівно: "Обрати підозрюваному Боголюбову Геннадію Борисовичу, 20.01.1962 року народження… запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".

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"Після затримання Боголюбова Геннадія Борисовича, 20.01.1962 року народження, не пізніше як через 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження забезпечити її доставку до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш мʼякий запобіжний захід".

фото ухвали надане "Українській правді"

Деталі: Повний текст ухвали буде оголошено об 11 год. 15 хв. 22.11.2024 року.

Читати більше про виїзд Боголюбова з України в матеріалі УП "Пасажир в останньому купе. Як олігарх Геннадій Боголюбов виїжджав з країни".

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