Зеленский о "перемирии": Украина будет действовать зеркально, сейчас штурмы продолжаются

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией, но пока на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и работа артиллерии.

Источник: Зеленский в Telegram, источники УП

Детали: Президент напомнил, что США предлагали прекращение огня на 30 дней, и Украина поддержала это предложение, в отличие от России.

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Прямая речь: "Если сейчас Россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально – так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем. Это и покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс.

Пока, согласно докладу главкома, на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и не стихает российская артиллерия. Поэтому доверия словам из Москвы нет. Мы слишком хорошо знаем, как Москва манипулирует, и всегда готовы ко всему. Силы обороны Украины будут действовать рационально, зеркально отвечая. На каждый российский удар будет достаточный ответ".

Детали: Зеленский добавил, что на 21:30 и на 22:00 ожидает детальные доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского после его общения с командирами бригад и других подразделений на передовой по поводу ситуации на конкретных направлениях.

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Вместе с тем, военнослужащие на некоторых участках Лиманского и Краматорского направлений сообщили УП о снижении активности россиян после 18 часов 19 апреля.

На Купянском направлении, по словам одного из комбатов, который пообщался с УП, весь день 19 апреля была "низкая интенсивность обстрелов и сбросов", в то же время по самому Купянску в субботу прилетел российский УАБ.

В переговорах российских военных на Купянском направлении зафиксированы реплики о "репетиции полного прекращения огня с 18 часов".

Предыстория: