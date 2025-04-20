Нетаньягу: Ізраїль не має іншого вибору, окрім як продовжувати війну в Газі

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що військова операція в Секторі Гази триватиме до знищення ХАМАС, звільнення заручників і усунення загроз для країни.

Джерело: Associated Press

Деталі: У своїй суботній заяві Нетаньягу оголосив, що уряд "не має іншого вибору", окрім як продовжувати бойові дії проти угруповання ХАМАС в Секторі Гази. Премʼєр Ізраїлю звинуватив ХАМАС у відмові від останньої пропозиції Ізраїлю звільнити половину заручників в обмін на продовження гуманітарного перемир’я.

Реклама:

За словами премʼєра, Ізраїль не завершить війну, поки не досягне трьох цілей: знищення ХАМАС, звільнення всіх заручників і гарантії того, що територія Гази більше не становитиме загрози для безпеки країни.

Нетаньягу також повторив свою обіцянку "зробити все можливе", аби Іран ніколи не отримав ядерну зброю, що залишається одним з ключових зовнішньополітичних пріоритетів його уряду.

Дослівно: "Нетаньягу перебуває під зростаючим тиском всередині країни. Родини ізраїльських заручників, а також резервісти й колишні військовослужбовці, дедалі активніше ставлять під сумнів доцільність подальшого ведення бойових дій. На думку критиків, Ізраїль втратив можливість для дипломатичного врегулювання конфлікту після зриву перемир’я минулого місяця".

РЕКЛАМА:

Деталі: За даними ізраїльських військових, протягом вихідних у Газі було вбито понад 40 бойовиків. Також повідомляється про загибель ізраїльського солдата в суботу на півночі Гази – перша з моменту відновлення Ізраїлем війни 18 березня.

Ізраїль заявляє про наміри посилити удари по всій території Гази та створити широкі "зони безпеки" всередині регіону, який наразі населяє понад 2 мільйони осіб. ХАМАС, у свою чергу, наполягає на повному виведенні ізраїльських військ із сектора.

Передісторія: