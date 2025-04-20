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Нетаньягу: Ізраїль не має іншого вибору, окрім як продовжувати війну в Газі

Іван Д'яконовНеділя, 20 квітня 2025, 03:44
Нетаньягу: Ізраїль не має іншого вибору, окрім як продовжувати війну в Газі
Біньямін Нетаньягу. Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що військова операція в Секторі Гази триватиме до знищення ХАМАС, звільнення заручників і усунення загроз для країни. 

Джерело: Associated Press

Деталі: У своїй суботній заяві Нетаньягу оголосив, що уряд "не має іншого вибору", окрім як продовжувати бойові дії проти угруповання ХАМАС в Секторі Гази. Премʼєр Ізраїлю звинуватив ХАМАС у відмові від останньої пропозиції Ізраїлю звільнити половину заручників в обмін на продовження гуманітарного перемир’я.

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За словами премʼєра, Ізраїль не завершить війну, поки не досягне трьох цілей: знищення ХАМАС, звільнення всіх заручників і гарантії того, що територія Гази більше не становитиме загрози для безпеки країни.

Нетаньягу також повторив свою обіцянку "зробити все можливе", аби Іран ніколи не отримав ядерну зброю, що залишається одним з ключових зовнішньополітичних пріоритетів його уряду.

Дослівно: "Нетаньягу перебуває під зростаючим тиском всередині країни. Родини ізраїльських заручників, а також резервісти й колишні військовослужбовці, дедалі активніше ставлять під сумнів доцільність подальшого ведення бойових дій. На думку критиків, Ізраїль втратив можливість для дипломатичного врегулювання конфлікту після зриву перемир’я минулого місяця".

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Деталі: За даними ізраїльських військових, протягом вихідних у Газі було вбито понад 40 бойовиків. Також повідомляється про загибель ізраїльського солдата в суботу на півночі Гази – перша з моменту відновлення Ізраїлем війни 18 березня. 

Ізраїль заявляє про наміри посилити удари по всій території Гази та створити широкі "зони безпеки" всередині регіону, який наразі населяє понад 2 мільйони осіб. ХАМАС, у свою чергу, наполягає на повному виведенні ізраїльських військ із сектора.

Передісторія: 

  • 17 січня Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з палестинським бойовим угрупованням ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників у секторі Газа.
  • 11 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС повинна бути скасована, якщо всі заручники, утримувані в Секторі Гази, не будуть звільнені.
  • 5 березня Президент США опублікував жорстке звернення до палестинського угруповання ХАМАС, закликавши негайно звільнити всіх заручників і повернути тіла загиблих, інакше – "бойовикам кінець".
  • В ніч на 30 березня Палестинське угруповання ХАМАС погодилося на пропозицію міжнародних посередників щодо припинення вогню в секторі Гази.
  • В ніч на 18 березня ізраїльські військові відновили військову операцію проти терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази після відмови угруповання звільнити ізраїльських заручників.

ІзраїльХАМАСБлизький Східвійна
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