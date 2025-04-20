Нетаньяху: Израиль не имеет иного выбора, кроме как продолжать войну в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в Секторе Газа будет продолжаться до уничтожения ХАМАС, освобождения заложников и устранения угроз для страны.

Источник: Associated Press

Детали: В своем субботнем заявлении Нетаньяху объявил, что правительство "не имеет другого выбора", кроме как продолжать боевые действия против группировки ХАМАС в Секторе Газа. Премьер Израиля обвинил ХАМАС в отказе от последнего предложения Израиля освободить половину заложников в обмен на продление гуманитарного перемирия.

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По словам премьера, Израиль не завершит войну, пока не достигнет трех целей: уничтожение ХАМАС, освобождение всех заложников и гарантии того, что территория Газы больше не будет представлять угрозу для безопасности страны.

Нетаньяху также повторил свое обещание "сделать все возможное", чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие, что остается одним из ключевых внешнеполитических приоритетов его правительства.

Дословно: "Нетаньяху находится под растущим давлением внутри страны. Семьи израильских заложников, а также резервисты и бывшие военнослужащие, все активнее ставят под сомнение целесообразность дальнейшего ведения боевых действий. По мнению критиков, Израиль потерял возможность для дипломатического урегулирования конфликта после срыва перемирия в прошлом месяце".

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Детали: По данным израильских военных, в течение выходных в Газе было убито более 40 боевиков. Также сообщается о гибели израильского солдата в субботу на севере Газы – первая с момента возобновления Израилем войны 18 марта.

Израиль заявляет о намерениях усилить удары по всей территории Газы и создать широкие "зоны безопасности" внутри региона, который сейчас населяет более 2 миллионов человек. ХАМАС, в свою очередь, настаивает на полном выводе израильских войск из сектора.

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