Удари артилерією, дрони, атаки: прикордонники не відчули обіцяного ворогом "режиму тиші"

Під час оголошеного росіянами на Великдень так званого "режиму припинення вогню" українські прикордонники фіксували численні обстріли прикордоння з РФ та спроби штурмів противника.

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Це більше імітація того, що Росія хоче якогось перемир’я. Хай воно там мало тривати близько 30 годин, але і по Сумщині, і по Харківщині ворог продовжував бити ствольною артилерією, РСЗВ, використовував також і безпілотники (це і скиди, і FPV дрони). Можливо, ворог менше атакував Чернігівщину, але якщо прив’язуватися до всієї протяжності кордону з РФ в межах цих трьох областей, то ніякого режиму припинення вогню з боку Росії ми не спостерігали.

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По лінії фронту, де знаходяться підрозділи ДПСУ, з перших годин обстріли відбувалися тоді, коли начебто мало бути припинення вогню... Можливо, менше ворог використовував авіацію, щоб здійснювати удари, але повного припинення вогню ми не спостерігали".

Деталі: Як наголосив офіцер, на окремих напрямках ворог намагався проводити штурмові дії на ділянках, де несуть службу прикордонні підрозділи.

"Це були не провокації, а цілеспрямовані штурмові дії, які ворог продовжував здійснювати. Хай це окремі напрямки, але, якщо говорити про припинення вогню, то фіксувалися не лише обстріли, а й атаки на позиції наших воїнів", - додав Демченко.

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