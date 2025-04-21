Удары артиллерией, дроны, атаки: пограничники не почувствовали обещанного врагом "режима тишины"

Во время объявленного россиянами на Пасху так называемого "режима прекращения огня" украинские пограничники фиксировали многочисленные обстрелы приграничья со стороны РФ и попытки штурмов противника.

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Это больше имитация того, что Россия хочет какого-то перемирия. Пусть оно там должно было длиться около 30 часов, но и по Сумщине, и по Харьковщине враг продолжал бить ствольной артиллерией, РСЗО, использовал также и беспилотники (это и сбросы, и FPV дроны). Возможно, враг меньше атаковал Черниговщину, но если привязываться ко всей протяженности границы с РФ в пределах этих трех областей, то никакого режима прекращения огня со стороны России мы не наблюдали.

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По линии фронта, где находятся подразделения ГПСУ, с первых часов обстрелы происходили тогда, когда вроде бы должно было быть прекращение огня... Возможно, меньше враг использовал авиацию, чтобы осуществлять удары, но полного прекращения огня мы не наблюдали".

Детали: Как отметил офицер, на отдельных направлениях враг пытался проводить штурмовые действия на участках, где несут службу пограничные подразделения.

"Это были не провокации, а целенаправленные штурмовые действия, которые враг продолжал осуществлять. Пусть это отдельные направления, но, если говорить о прекращении огня, то фиксировались не только обстрелы, но и атаки на позиции наших воинов", - добавил Демченко.

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