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Удары артиллерией, дроны, атаки: пограничники не почувствовали обещанного врагом "режима тишины"

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 апреля 2025, 12:50
Удары артиллерией, дроны, атаки: пограничники не почувствовали обещанного врагом режима тишины
Андрей Демченко. фото ГПСУ

Во время объявленного россиянами на Пасху так называемого "режима прекращения огня" украинские пограничники фиксировали многочисленные обстрелы приграничья со стороны РФ и попытки штурмов противника.

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Это больше имитация того, что Россия хочет какого-то перемирия. Пусть оно там должно было длиться около 30 часов, но и по Сумщине, и по Харьковщине враг продолжал бить ствольной артиллерией, РСЗО, использовал также и беспилотники (это и сбросы, и FPV дроны). Возможно, враг меньше атаковал Черниговщину, но если привязываться ко всей протяженности границы с РФ в пределах этих трех областей, то никакого режима прекращения огня со стороны России мы не наблюдали.

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По линии фронта, где находятся подразделения ГПСУ, с первых часов обстрелы происходили тогда, когда вроде бы должно было быть прекращение огня... Возможно, меньше враг использовал авиацию, чтобы осуществлять удары, но полного прекращения огня мы не наблюдали".

Детали: Как отметил офицер, на отдельных направлениях враг пытался проводить штурмовые действия на участках, где несут службу пограничные подразделения.

"Это были не провокации, а целенаправленные штурмовые действия, которые враг продолжал осуществлять. Пусть это отдельные направления, но, если говорить о прекращении огня, то фиксировались не только обстрелы, но и атаки на позиции наших воинов", - добавил Демченко.

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Предыстория:

  • 19 апреля глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривало остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
  • Президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в 00.00 21 апреля заявил, что россияне нарушали "пасхальное перемирие" 2935 раз за сутки.
  • Министерство обороны страны-агрессора заявило в понедельник, что российские войска продолжают захватническую войну в Украине после окончания так называемого "пасхального перемирия".

войнаПограничная служба
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