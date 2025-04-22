Ватикан опублікував заповіт Папи Римського, який він склав за три роки до смерті
У Ватикані оприлюднили заповіт Папи Римського Франциска, який помер 21 квітня, він заповів похоронити його у Папській Базиліці Санта Марія Маджоре, де він традиційно молився.
Джерело: сайт Ватикану
Деталі: У заповіті Папа Франциск точно вказав, як і де його мають похоронити. Гробниця має бути без прикрас, простою, лише з надписом Franciscus.
До Базиліки вже передали кошти від благодійника, який покриє всі затрати на поховання понтифіка.
У своєму заповіт Франциск висловив вдячність усім, хто його любив та молився за нього.
Заповіт завершується словами: "Страждання, що позначили останній період мого життя, я приношу в дар Господу – за мир у світі та братерство між народами".
Відомо, що цей заповіт Папа склав ще три майже три роки тому – у червні 2022.
Що передувало:
- Смерть Франциска настала о 7:35 ранку в його помешканні у Ватикані, ідеться у висновку судово-медичної експертизи.
- Франциск, як встановив головний лікар Ватикану Андреа Арканджелі, зазнав інсульту, який призвів до коми та серцевої недостатності.
- У Сполучених Штатах за наказом президента Дональда Трампа приспустили прапори на знак "поваги до пам'яті" Папи Римського Франциска.
- Трамп та його дружина Меланія відвідають поховання Папи Римського Франциска.