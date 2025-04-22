Ватикан опублікував заповіт Папи Римського, який він склав за три роки до смерті

У Ватикані оприлюднили заповіт Папи Римського Франциска, який помер 21 квітня, він заповів похоронити його у Папській Базиліці Санта Марія Маджоре, де він традиційно молився.

Джерело: сайт Ватикану

Деталі: У заповіті Папа Франциск точно вказав, як і де його мають похоронити. Гробниця має бути без прикрас, простою, лише з надписом Franciscus.

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До Базиліки вже передали кошти від благодійника, який покриє всі затрати на поховання понтифіка.

У своєму заповіт Франциск висловив вдячність усім, хто його любив та молився за нього.

Заповіт завершується словами: "Страждання, що позначили останній період мого життя, я приношу в дар Господу – за мир у світі та братерство між народами".

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Відомо, що цей заповіт Папа склав ще три майже три роки тому – у червні 2022.

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