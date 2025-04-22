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Ватикан опублікував заповіт Папи Римського, який він склав за три роки до смерті

Степан ГафткоВівторок, 22 квітня 2025, 01:04
Ватикан опублікував заповіт Папи Римського, який він склав за три роки до смерті
Папа Римський Франциск, фото: Getty Images

У Ватикані оприлюднили заповіт Папи Римського Франциска, який помер 21 квітня, він заповів похоронити його у Папській Базиліці Санта Марія Маджоре, де він традиційно молився.

Джерело: сайт Ватикану

Деталі: У заповіті Папа Франциск точно вказав, як і де його мають похоронити. Гробниця має бути без прикрас, простою, лише з надписом Franciscus.

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До Базиліки вже передали кошти від благодійника, який покриє всі затрати на поховання понтифіка.

У своєму заповіт Франциск висловив вдячність усім, хто його любив та молився за нього.

Заповіт завершується словами: "Страждання, що позначили останній період мого життя, я приношу в дар Господу – за мир у світі та братерство між народами".

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Відомо, що цей заповіт Папа склав ще три майже три роки тому – у червні 2022.

Що передувало:

  • Смерть Франциска настала о 7:35 ранку в його помешканні у Ватикані, ідеться у висновку судово-медичної експертизи.
  • Франциск, як встановив головний лікар Ватикану Андреа Арканджелі, зазнав інсульту, який призвів до коми та серцевої недостатності.
  • У Сполучених Штатах за наказом президента Дональда Трампа приспустили прапори на знак "поваги до пам'яті" Папи Римського Франциска.
  • Трамп та його дружина Меланія відвідають поховання Папи Римського Франциска.

Папа РимськийВатикан
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