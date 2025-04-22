Ватикан опубликовал завещание Папы Римского, составленное им за три года до смерти

В Ватикане было обнародовано завещание Папы Франциска, скончавшегося 21 апреля, он завещал похоронить его в Папской базилике Санта Мария Маджоре, где он традиционно молился.

Источник: сайт Ватикана

Детали: В своем завещании Папа Франциск точно указал, как и где он должен быть похоронен. Гробница должна быть без украшений, простая, только с надписью Franciscus.

Реклама:

Средства уже поступили в базилику от благотворителя, который оплатил все расходы на захоронение понтифика.

В своем завещании Франциск выразил благодарность всем, кто любил его и молился за него.

Завещание заканчивается словами: "Страдания, которыми отмечен последний период моей жизни, я приношу в дар Богу – ради мира во всем мире и братства между народами".

РЕКЛАМА:

Известно, что данное завещание Папа составил почти три года назад – в июне 2022 года.

Что предшествовало: