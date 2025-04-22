Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ватикан опубликовал завещание Папы Римского, составленное им за три года до смерти

Степан ГафткоВторник, 22 апреля 2025, 01:04
Ватикан опубликовал завещание Папы Римского, составленное им за три года до смерти
Папа Римский Франциск, фото: Getty Images

В Ватикане было обнародовано завещание Папы Франциска, скончавшегося 21 апреля, он завещал похоронить его в Папской базилике Санта Мария Маджоре, где он традиционно молился.

Источник: сайт Ватикана

Детали: В своем завещании Папа Франциск точно указал, как и где он должен быть похоронен. Гробница должна быть без украшений, простая, только с надписью Franciscus.

Реклама:

Средства уже поступили в базилику от благотворителя, который оплатил все расходы на захоронение понтифика.

В своем завещании Франциск выразил благодарность всем, кто любил его и молился за него.

Завещание заканчивается словами: "Страдания, которыми отмечен последний период моей жизни, я приношу в дар Богу – ради мира во всем мире и братства между народами".

РЕКЛАМА:

Известно, что данное завещание Папа составил почти три года назад – в июне 2022 года.

Что предшествовало:

  • Смерть Франциска наступила в 7:35 утра в его доме в Ватикане, говорится в заключении судебно-медицинской экспертизы.
  • Франциск, как установил главный врач Ватикана Андреа Арканджели, перенес инсульт, который привел к коме и сердечной недостаточности.
  • В Соединенных Штатах по приказу президента Дональда Трампа приспустили флаги в знак "уважения к памяти" Папы Римского Франциска.
  • Трамп и его жена Мелания посетят похороны Папы Римского Франциска.

Папа РимскийВатикан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоВ результате атаки РФ на Киев два человека погибли, 54 пострадавших, в том числе 6 детей – власти
Вражеская стратегическая авиация осуществила пуски крылатых ракет по Украине
В Киеве упали обломки: вспыхнули пожары, в одном из домов под завалами люди – Кличко
CNN: В Европе считают, что США хотят объявить "мирное соглашение" до 100 дней президентства Трампа
Сибига и Ермак раскрыли детали встречи с Келлогом в Лондоне
Рубио: США стали лучше понимать позицию РФ в войне против Украины
Все новости...
Папа Римский
Трамп прибудет на похороны Папы Франциска в Риме
Ватикан назвал официальную причину смерти Папы Римского
В США по приказу Трампа приспустили флаги из-за смерти Папы Франциска
Последние новости
04:00
обновленоВ результате атаки РФ на Киев два человека погибли, 54 пострадавших, в том числе 6 детей – власти
03:35
Харьков под массированной атакой дронов: в городе раздавались взрывы – власти
03:18
Россия атакует ракетами Павлоград на Днепропетровщине – ОВА
03:05
В Киеве работает ПВО по вражеским целям
02:23
Трамп отказался сказать, должна ли Украина признать Крым российским
01:53
В Киеве есть попадание по гражданской инфраструктуре – КГВА
01:36
Вражеская стратегическая авиация осуществила пуски крылатых ракет по Украине
01:25
ОбновленоХарьков подвергся массированному ракетному удару – Терехов
01:16
В Киеве упали обломки: вспыхнули пожары, в одном из домов под завалами люди – Кличко
00:41
Зеленский прибыл в ЮАР для встречи с президентом Рамафосой
Все новости...
Реклама:
Реклама: