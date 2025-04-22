Суд не отдал зама Кличко Прокопива на поруки: домашний арест и электронный браслет

Голосеевский районный суд Киева отправил заместителя мэра Киева Владимира Прокопива под круглосуточный домашний арест до 20 июня.

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова в комментарии "Украинской правде"

Детали: Решение суд принял во вторник. Также на Прокопива наденут электронное средство контроля.

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Ряд депутатов Киевсовета и нардепов предлагали взять Прокопива на поруки, но суд не согласился на это.

Прямая речь Винокуровой: "Заявления народных депутатов Артура Герасимова и Михаила Саврасова, а также депутатов Киевсовета Мищенко Александра и Павла Бойченко оставлены без удовлетворения".

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