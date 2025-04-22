Суд не отдал зама Кличко Прокопива на поруки: домашний арест и электронный браслет
Вторник, 22 апреля 2025, 14:52
Голосеевский районный суд Киева отправил заместителя мэра Киева Владимира Прокопива под круглосуточный домашний арест до 20 июня.
Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова в комментарии "Украинской правде"
Детали: Решение суд принял во вторник. Также на Прокопива наденут электронное средство контроля.
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Ряд депутатов Киевсовета и нардепов предлагали взять Прокопива на поруки, но суд не согласился на это.
Прямая речь Винокуровой: "Заявления народных депутатов Артура Герасимова и Михаила Саврасова, а также депутатов Киевсовета Мищенко Александра и Павла Бойченко оставлены без удовлетворения".
Предыстория:
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- Правоохранители сообщили заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву о подозрении в содействии выезда за границу 31 мужчины под видом перевозки гуманитарных грузов. Вручали подозрение заместителю Кличко в гостинице на Ивано-Франковщине.
- Сам Прокопив после вручения ему подозрения заявил, что обвинения против него являются "абсурдными", а дело против него "политическое".
- В октябре 2024 года мэр Киева Виталий Кличко отстранил от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива после расследования Bihus.Info о завладении рядом объектов коммунальной недвижимости в Киеве друзьями заместителя мэра. Сам Прокопив заявил, что ему нечего скрывать и написал заявление на увольнение.