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Зеленський назвав цинічними удари РФ по українських містах: закликає припинити вогонь

Валентина РоманенкоВівторок, 22 квітня 2025, 16:27
Зеленський назвав цинічними удари РФ по українських містах: закликає припинити вогонь
фото ДСНС Запоріжжя

Росія продовжує терор проти мирного населення України, Київ нагадує, що пропозиція щодо повного припинення вогню та інша – не бити хоча б по цивільних обʼєктах залишаються чинними.

Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережах

Деталі: Глава держави зазначив, що зараз тривають рятувальні роботи в Харкові після цинічного удару російських дронів.

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Також був жорстокий удар авіабомбами по Запоріжжю. Пошкоджені звичайні будинки. На жаль, є загибла – цивільна жінка. Тільки цим ударом більше ніж 20 людей були поранені, і серед них чотири дитини.

 
фото - дснс запоріжжя

Вночі російські дрони вдарили по Одесі. Протягом дня були також удари по Сумщині, Харківщині, Донеччині, наших південних областях.

Пряма мова: "Усе це абсолютно свідомий російський терор, який припиняється одним наказом, але наказом у Росії та для російської армії. Великдень це довів, коли були відсутні повітряні тривоги в Україні.

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Україна пропонувала подовжити тишу після Великодня й зробити її повною. Наша пропозиція припинення вогню щодо цивільних обʼєктів також залишається в силі. Потрібна серйозна готовність Росії до розмови про це. Жодних перепон з українського боку немає і не буде".

Що передувало: Вдень 22 квітня російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого одна людина загинула, 19 дорослих та 4 дітей дістали поранення, пошкоджено багатоповерхівку та палали автомобілі.

7 людей дістали поранення внаслідок російського удару по місту Купʼянськ на Харківщині вдень 22 квітня.

Також у вівторок російська армія атакувала ударними безпілотниками 4 райони Харкова, влада міста зафіксувала 12 ударів. Було відомо про 9 постраждалих.  

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