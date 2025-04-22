Зеленский назвал циничными удары РФ по украинским городам: призывает прекратить огонь

Россия продолжает террор против мирного населения Украины, Киев напоминает, что предложение о полном прекращении огня и другое - не бить хотя бы по гражданским объектам остаются в силе.

Источник: президент Владимир Зеленский в соцсетях

Детали: Глава государства отметил, что сейчас продолжаются спасательные работы в Харькове после циничного удара российских дронов.

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Также был жестокий удар авиабомбами по Запорожью. Повреждены обычные дома. К сожалению, есть погибшая - гражданская женщина. Только этим ударом более 20 человек были ранены, и среди них четыре ребенка.

фото - гсчс запорожья

Ночью российские дроны ударили по Одессе. В течение дня были также удары по Сумской, Харьковской, Донецкой, наших южных областях.

Прямая речь: "Все это абсолютно сознательный российский террор, который прекращается одним приказом, но приказом в России и для российской армии. Пасха это доказала, когда отсутствовали воздушные тревоги в Украине.

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Украина предлагала продлить тишину после Пасхи и сделать ее полной. Наше предложение прекращения огня по гражданским объектам также остается в силе. Нужна серьезная готовность России к разговору об этом. Никаких преград с украинской стороны нет и не будет".

Что предшествовало: Днем 22 апреля российские войска нанесли удар по Запорожью, в результате чего один человек погиб, 19 взрослых и 4 детей получили ранения, повреждена многоэтажка и горели автомобили.

7 человек получили ранения в результате российского удара по городу Купянск в Харьковской области днем 22 апреля.

Также во вторник российская армия атаковала ударными беспилотниками 4 района Харькова, власти города зафиксировали 12 ударов. Было известно о 9 пострадавших.