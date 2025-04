Зеленський прибув до ПАР для зустрічі з президентом Рамафосою

Президент України Володимир Зеленський прибув до Південно-Африканської Республіки, де запланована зустріч із президентом ПАР Сирілом Рамафосою.

Джерело: Зеленський в Telegram

Дослівно: "Готуємося до важливих зустрічей у ПАР із президентом Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки. Важливо наблизити достойний мир. Працюємо, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль".

Деталі: Зеленський також акцентував на важливості участі ПАР у глобальній коаліції, яка працює над поверненням українських дітей, незаконно вивезених Росією під час повномасштабної війни.

