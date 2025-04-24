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Зеленський прибув до ПАР для зустрічі з президентом Рамафосою

Іван Д'яконовЧетвер, 24 квітня 2025, 00:41
Зеленський прибув до ПАР для зустрічі з президентом Рамафосою
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прибув до Південно-Африканської Республіки, де запланована зустріч із президентом ПАР Сирілом Рамафосою.

Джерело: Зеленський в Telegram

Дослівно: "Готуємося до важливих зустрічей у ПАР із президентом Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки. Важливо наблизити достойний мир. Працюємо, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль". 

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Деталі: Зеленський також акцентував на важливості участі ПАР у глобальній коаліції, яка працює над поверненням українських дітей, незаконно вивезених Росією під час повномасштабної війни.

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Крім цього, заплановані зустрічі з представниками політичних, громадських та студентських кіл ПАР, під час яких обговорюватиметься розширення культурної та освітньої співпраці між Україною та африканськими країнами.

Передісторія: 

  • Раніше ЗМІ повідомляли про запланований на 24 квітня візит президента Володимир Зеленський до Південно-Африканської Республіки з робочим візитом.
  • Як повідомляє "Interfax-Україна", президентський літак Airbus A319 Corporate Jet вилетів з польського Ряшева у середу вранці з затримкою, приземлився о 16:18 в Аддіс-Абебі (Ефіопія), вірогідно, на дозаправку, та продовжив свій політ в бік Південної Африки о 18:21.
  • Своєю чергою перша віцепрем'єр – міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила, що вже перебуває з візитом в Південно-Африканській Республіці у середу та четвер, 23-24 квітня.
  • Метою своєї поїздки вона називає побудову бізнес-партнерства та обговорення торгівельних відносин.

ПАРЗеленський
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