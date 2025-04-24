Зеленський прибув до ПАР для зустрічі з президентом Рамафосою
Президент України Володимир Зеленський прибув до Південно-Африканської Республіки, де запланована зустріч із президентом ПАР Сирілом Рамафосою.
Джерело: Зеленський в Telegram
Дослівно: "Готуємося до важливих зустрічей у ПАР із президентом Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки. Важливо наблизити достойний мир. Працюємо, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль".
Деталі: Зеленський також акцентував на важливості участі ПАР у глобальній коаліції, яка працює над поверненням українських дітей, незаконно вивезених Росією під час повномасштабної війни.
We are preparing for important meetings in South Africa with President @CyrilRamaphosa and representatives of political, civil, and student communities of African countries.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 23, 2025
It is crucial to bring a just peace closer. We are working to ensure that the G20 countries are actively… pic.twitter.com/VqXh14i7LZ
Крім цього, заплановані зустрічі з представниками політичних, громадських та студентських кіл ПАР, під час яких обговорюватиметься розширення культурної та освітньої співпраці між Україною та африканськими країнами.
Передісторія:
- Раніше ЗМІ повідомляли про запланований на 24 квітня візит президента Володимир Зеленський до Південно-Африканської Республіки з робочим візитом.
- Як повідомляє "Interfax-Україна", президентський літак Airbus A319 Corporate Jet вилетів з польського Ряшева у середу вранці з затримкою, приземлився о 16:18 в Аддіс-Абебі (Ефіопія), вірогідно, на дозаправку, та продовжив свій політ в бік Південної Африки о 18:21.
- Своєю чергою перша віцепрем'єр – міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила, що вже перебуває з візитом в Південно-Африканській Республіці у середу та четвер, 23-24 квітня.
- Метою своєї поїздки вона називає побудову бізнес-партнерства та обговорення торгівельних відносин.