Зеленский прибыл в ЮАР для встречи с президентом Рамафосой

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Южно-Африканскую Республику, где запланирована встреча с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "Готовимся к важным встречам в ЮАР с президентом Сирилом Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки. Важно приблизить достойный мир. Работаем, чтобы страны G20 были привлечены к дипломатическим усилиям".

Детали: Зеленский также акцентировал на важности участия ЮАР в глобальной коалиции, которая работает над возвращением украинских детей, незаконно вывезенных Россией во время полномасштабной войны.

We are preparing for important meetings in South Africa with President @CyrilRamaphosa and representatives of political, civil, and student communities of African countries.



It is crucial to bring a just peace closer. We are working to ensure that the G20 countries are actively… pic.twitter.com/VqXh14i7LZ