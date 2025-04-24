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Зеленский прибыл в ЮАР для встречи с президентом Рамафосой

Иван ДьяконовЧетверг, 24 апреля 2025, 00:41
Зеленский прибыл в ЮАР для встречи с президентом Рамафосой
Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Южно-Африканскую Республику, где запланирована встреча с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "Готовимся к важным встречам в ЮАР с президентом Сирилом Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки. Важно приблизить достойный мир. Работаем, чтобы страны G20 были привлечены к дипломатическим усилиям".

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Детали: Зеленский также акцентировал на важности участия ЮАР в глобальной коалиции, которая работает над возвращением украинских детей, незаконно вывезенных Россией во время полномасштабной войны.

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Кроме этого, запланированы встречи с представителями политических, общественных и студенческих кругов ЮАР, во время которых будет обсуждаться расширение культурного и образовательного сотрудничества между Украиной и африканскими странами.

Предыстория:

  • Ранее СМИ сообщали о запланированном на 24 апреля визите президента Владимир Зеленский в Южно-Африканскую Республику с рабочим визитом.
  • Как сообщает "Interfax-Украина", президентский самолет Airbus A319 Corporate Jet вылетел из польского Жешува в среду утром с задержкой, приземлился в 16:18 в Аддис-Абебе (Эфиопия), вероятно, на дозаправку, и продолжил свой полет в сторону Южной Африки в 18:21.
  • В свою очередь первая вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что уже находится с визитом в Южно-Африканской Республике в среду и четверг, 23-24 апреля.
  • Целью своей поездки она называет построение бизнес-партнерства и обсуждение торговых отношений.

ЮАРЗеленский
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