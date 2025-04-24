Зеленский прибыл в ЮАР для встречи с президентом Рамафосой
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Южно-Африканскую Республику, где запланирована встреча с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.
Источник: Зеленский в Telegram
Дословно: "Готовимся к важным встречам в ЮАР с президентом Сирилом Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки. Важно приблизить достойный мир. Работаем, чтобы страны G20 были привлечены к дипломатическим усилиям".
Детали: Зеленский также акцентировал на важности участия ЮАР в глобальной коалиции, которая работает над возвращением украинских детей, незаконно вывезенных Россией во время полномасштабной войны.
We are preparing for important meetings in South Africa with President @CyrilRamaphosa and representatives of political, civil, and student communities of African countries.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 23, 2025
It is crucial to bring a just peace closer. We are working to ensure that the G20 countries are actively… pic.twitter.com/VqXh14i7LZ
Кроме этого, запланированы встречи с представителями политических, общественных и студенческих кругов ЮАР, во время которых будет обсуждаться расширение культурного и образовательного сотрудничества между Украиной и африканскими странами.
Предыстория:
- Ранее СМИ сообщали о запланированном на 24 апреля визите президента Владимир Зеленский в Южно-Африканскую Республику с рабочим визитом.
- Как сообщает "Interfax-Украина", президентский самолет Airbus A319 Corporate Jet вылетел из польского Жешува в среду утром с задержкой, приземлился в 16:18 в Аддис-Абебе (Эфиопия), вероятно, на дозаправку, и продолжил свой полет в сторону Южной Африки в 18:21.
- В свою очередь первая вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что уже находится с визитом в Южно-Африканской Республике в среду и четверг, 23-24 апреля.
- Целью своей поездки она называет построение бизнес-партнерства и обсуждение торговых отношений.