Внаслідок повторного ракетного удару по Харкову поранено двох людей – Терехов

У ніч на 24 квітня російські війська вдруге за ніч завдали ракетного удару по Харкову. За попередніми даними, внаслідок атаки поранено двох людей.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов

Деталі: Росія вдруге за ніч атакувала Харків крилатими ракетами. Близько 05:00 ранку в місті пролунали два вибухи.

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Пряма мова: "Харків вдруге за ніч під атакою крилатих ракет. Було чутно два вибухи.

Один з останніх ударів прийшовся по району щільної житлової забудови. У кількох багатоповерхівках вибиті вікна. Там же і двоє постраждалих. Обстеження місць ворожих ударів триває".

Передісторія:

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