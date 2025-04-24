Внаслідок повторного ракетного удару по Харкову поранено двох людей – Терехов
Четвер, 24 квітня 2025, 05:22
У ніч на 24 квітня російські війська вдруге за ніч завдали ракетного удару по Харкову. За попередніми даними, внаслідок атаки поранено двох людей.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов
Деталі: Росія вдруге за ніч атакувала Харків крилатими ракетами. Близько 05:00 ранку в місті пролунали два вибухи.
Реклама:
Пряма мова: "Харків вдруге за ніч під атакою крилатих ракет. Було чутно два вибухи.
Один з останніх ударів прийшовся по району щільної житлової забудови. У кількох багатоповерхівках вибиті вікна. Там же і двоє постраждалих. Обстеження місць ворожих ударів триває".
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- У ніч на 24 квітня російські війська здійснили масовану атаку на Харків, завдавши сім ракетних ударів.
- О 3 годині ночі Харків після масованої ракетної атаки опинився під масованою атакою безпілотників з боку російських військ. У місті лунали вибухи.
- Протягом ночі 24 квітня Росія завдає комбінованого повітряного удару по Україні, використовуючи дрони, крилаті ракети та балістику.