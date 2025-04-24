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Внаслідок повторного ракетного удару по Харкову поранено двох людей – Терехов

Іван Д'яконовЧетвер, 24 квітня 2025, 05:22
Внаслідок повторного ракетного удару по Харкову поранено двох людей – Терехов
Фото: Getty Images

У ніч на 24 квітня російські війська вдруге за ніч завдали ракетного удару по Харкову. За попередніми даними, внаслідок атаки поранено двох людей.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов

Деталі: Росія вдруге за ніч атакувала Харків крилатими ракетами. Близько 05:00 ранку в місті пролунали два вибухи.

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Пряма мова: "Харків вдруге за ніч під атакою крилатих ракет. Було чутно два вибухи.

Один з останніх ударів прийшовся по району щільної житлової забудови. У кількох багатоповерхівках вибиті вікна. Там же і двоє постраждалих. Обстеження місць ворожих ударів триває".

Передісторія: 

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