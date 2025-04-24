В результате повторного ракетного удара по Харькову ранены два человека – Терехов

В ночь на 24 апреля российские войска второй раз за ночь нанесли ракетный удар по Харькову. По предварительным данным, в результате атаки ранены два человека.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов

Детали: Россия второй раз за ночь атаковала Харьков крылатыми ракетами. Около 05:00 утра в городе прогремели два взрыва.

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Прямая речь: "Харьков второй раз за ночь под атакой крылатых ракет. Было слышно два взрыва.

Один из последних ударов пришелся по району плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна. Там же и двое пострадавших. Обследование мест вражеских ударов продолжается".

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