Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В результате повторного ракетного удара по Харькову ранены два человека – Терехов

Иван ДьяконовЧетверг, 24 апреля 2025, 05:22
В результате повторного ракетного удара по Харькову ранены два человека – Терехов
Фото: Getty Images

В ночь на 24 апреля российские войска второй раз за ночь нанесли ракетный удар по Харькову. По предварительным данным, в результате атаки ранены два человека.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов

Детали: Россия второй раз за ночь атаковала Харьков крылатыми ракетами. Около 05:00 утра в городе прогремели два взрыва.

Реклама:

Прямая речь: "Харьков второй раз за ночь под атакой крылатых ракет. Было слышно два взрыва.

Один из последних ударов пришелся по району плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна. Там же и двое пострадавших. Обследование мест вражеских ударов продолжается".

Предыстория:

РЕКЛАМА:

Харьковракетный ударжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский после доклада Сырского: РФ во время массированного удара усилила штурмовые действия
Зеленский: Спор в Белом доме в феврале не помог Украине и США
Трамп о мирных переговорах: У нас есть крайний срок
Экспертизы для идентификации тела Виктории Рощиной и причин ее смерти продолжаются
Китай поставил США жесткое условие: "Хотите говорить - отмените пошлины"
фотоКоличество жертв из-за атаки РФ на Киев возросло до 12
Все новости...
Харьков
В Харькове повреждены жилые многоэтажки, поликлиника, школа и отель: 2 пострадавших
Харьков под массированной атакой дронов: в городе раздавались взрывы – власти
Харьков подвергся массированному ракетному удару – Терехов
Последние новости
04:44
Россияне ударили по 15 громадам Сумщины, ранили 5 гражданских
03:46
Рубио: США показали "финишную прямую" для достижения мира
02:58
На украинских АЭС зафиксированы колебания мощностей – МАГАТЭ
02:12
"Был достигнут прогресс" по соглашению о полезных ископаемых – министр финансов
01:34
Зеленский после доклада Сырского: РФ во время массированного удара усилила штурмовые действия
00:56
НАТО считает Россию "долгосрочной угрозой" – Рютте после встречи с Трампом
00:18
ОбновленоРоссийские БпЛА атаковали Харьков: есть попадания, возникли пожары
23:44
Полсотни раз россияне пытались прорвать оборону на Покровском направлении – Генштаб
23:43
"Контейнерный синдром": что это такое и в чем опасность для ребенка
23:17
У монобанка изменится структура собственности: кому он будет принадлежать?
Все новости...
Реклама:
Реклама: