В результате повторного ракетного удара по Харькову ранены два человека – Терехов
Четверг, 24 апреля 2025, 05:22
В ночь на 24 апреля российские войска второй раз за ночь нанесли ракетный удар по Харькову. По предварительным данным, в результате атаки ранены два человека.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов
Детали: Россия второй раз за ночь атаковала Харьков крылатыми ракетами. Около 05:00 утра в городе прогремели два взрыва.
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Прямая речь: "Харьков второй раз за ночь под атакой крылатых ракет. Было слышно два взрыва.
Один из последних ударов пришелся по району плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна. Там же и двое пострадавших. Обследование мест вражеских ударов продолжается".
Предыстория:
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- В ночь на 24 апреля российские войска осуществили массированную атаку на Харьков, нанеся семь ракетных ударов.
- В 3 часа ночи Харьков после массированной ракетной атаки оказался под массированной атакой беспилотников со стороны российских войск. В городе раздавались взрывы.
- В течение ночи 24 апреля Россия наносит комбинированный воздушный удар по Украине, используя дроны, крылатые ракеты и баллистику.