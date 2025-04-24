Трамп: Ми маємо угоду з Росією, тепер потрібна згода Зеленського
Під час спілкування з журналістами президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито готова укласти угоду щодо припинення війни в Україні. Водночас він зазначив, що домовитися з президентом Володимиром Зеленським виявилося складніше, ніж він очікував.
Джерело: Трамп в Овальному кабінеті
Деталі: Трамп заявив, що він вважає Росію готовою до переговорів. Проте, для досягнення мирного врегулювання ситуації в Україні, на його думку, важко знайти спільну мову з українським президентом.
Пряма мова: "На мою думку, Росія готова. Багато хто казав, що Росія готова піти на все. Але я думаю, що ми маємо угоду з Росією. Нам потрібно досягти угоди із Зеленським. І я сподіваюся, що Зеленський... Я думав, що з ним буде легше домовлятися, але поки що це було складніше. Але нічого, все гаразд. Та я думаю, що ми маємо угоду з обома сторонами. Я сподіваюся, що вони її приймуть. Ми витрачаємо багато грошей. Але тут ідеться про людяність".
Деталі: Трамп вкотре розкритикував адміністрацію Джо Байдена за масштабні витрати на підтримку України.
"Ми витрачаємо сотні мільярдів доларів через Байдена. Байден ніколи не повинен був допустити цієї війни. Ми витрачаємо сотні мільярдів, можливо, 350 млрд доларів, які ми дали Україні, і ми могли б використати ці гроші прямо тут", — сказав Трамп.
Передісторія:
- Президент США Дональд Трамп заявив, що позиція українського президента Володимира Зеленського щодо невизнання Криму російським, шкодить мирним переговорам.
- Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати краще зрозуміли, якою є позиція Росії щодо її війни проти України, тому що "ми нарешті поговорили з ними після трьох років мовчання".
- Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання – основні пункти з цієї пропозиції викладені у цій новині.
- Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви в рамках потенційної мирної угоди.