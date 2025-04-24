Трамп: Мы имеем соглашение с Россией, теперь нужно согласие Зеленского

Во время общения с журналистами президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы готова заключить соглашение о прекращении войны в Украине. В то же время он отметил, что договориться с президентом Владимиром Зеленским оказалось сложнее, чем он ожидал.

Источник: Трамп в Овальном кабинете

Детали: Трамп заявил, что он считает Россию готовой к переговорам. Однако, для достижения мирного урегулирования ситуации в Украине, по его мнению, трудно найти общий язык с украинским президентом.

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Прямая речь: "По моему мнению, Россия готова. Многие говорили, что Россия готова пойти на все. Но я думаю, что мы имеем соглашение с Россией. Нам нужно достичь соглашения с Зеленским. И я надеюсь, что Зеленский... Я думал, что с ним будет легче договариваться, но пока это было сложнее. Но ничего, все в порядке. И я думаю, что мы имеем соглашение с обеими сторонами. Я надеюсь, что они его примут. Мы тратим много денег. Но здесь речь идет о человечности".

Детали: Трамп в очередной раз раскритиковал администрацию Джо Байдена за масштабные расходы на поддержку Украины.

"Мы тратим сотни миллиардов долларов из-за Байдена. Байден никогда не должен был допустить этой войны. Мы тратим сотни миллиардов, возможно, 350 млрд долларов, которые мы дали Украине, и мы могли бы использовать эти деньги прямо здесь", – сказал Трамп.

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