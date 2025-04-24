Пошкоджено багатоповерхівки, склади та авто, вирували пожежі – наслідки російської атаки на Київщині
У Київській області 2 людини постраждали, а також пошкоджені кілька житлових 5-поверхівок, магазини, склади, зупинка громадського транспорту та автомобілі внаслідок російської комбінованої атаки.
Джерело: голова ОВА Микола Калашник в Telegram, ДСНС в Facebook
Пряма мова очільника області: "У Бучанському районі постраждали дві жінки. Обидві отримали гостру реакцію на стрес. Вся необхідна допомога надана на місці.
У районі пошкоджено 3 п’ятиповерхових житлових будинки. На даху одного з них була ліквідована пожежа. Також пошкоджено 4 магазини, 8 автомобілів та зупинку громадського транспорту".
Деталі: У Вишгородському районі пошкоджено складське приміщення та 3 автомобілі. Також вирували пожежі в лісі та відкритій ділянці місцевості.
Спалахнула пожежа і у полі у Броварському районі.
"Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки", – підсумував Калашник.
Доповнено: У ДСНС уточнили, що у Бучанському районі о 02:15 ліквідували пожежу у магазині.
О 04:20 рятувальники загасили загорання покрівлі 5-поверхового житлового будинку на площі 600 кв.м. Евакуювали 5 людей.
А в Броварському та Вишгородському районах ліквідували загорання трав’яного настилу та лісової підстилки.
Передісторія:
- Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян. Працювала ППО.
- У столиці станом на 6 ранку відомо про 9 загиблих та 63 постраждалих, у тому числі 6 дітей і вагітна. Також зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі.