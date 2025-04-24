Пошкоджено багатоповерхівки, склади та авто, вирували пожежі – наслідки російської атаки на Київщині

У Київській області 2 людини постраждали, а також пошкоджені кілька житлових 5-поверхівок, магазини, склади, зупинка громадського транспорту та автомобілі внаслідок російської комбінованої атаки.

Джерело: голова ОВА Микола Калашник в Telegram, ДСНС в Facebook

Пряма мова очільника області: "У Бучанському районі постраждали дві жінки. Обидві отримали гостру реакцію на стрес. Вся необхідна допомога надана на місці.

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У районі пошкоджено 3 п’ятиповерхових житлових будинки. На даху одного з них була ліквідована пожежа. Також пошкоджено 4 магазини, 8 автомобілів та зупинку громадського транспорту".

Фото з Telegram миколи калашника

Деталі: У Вишгородському районі пошкоджено складське приміщення та 3 автомобілі. Також вирували пожежі в лісі та відкритій ділянці місцевості.

Спалахнула пожежа і у полі у Броварському районі.

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Фото з Telegram миколи калашника

"Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки", – підсумував Калашник.

Фото з Telegram миколи калашника

Доповнено: У ДСНС уточнили, що у Бучанському районі о 02:15 ліквідували пожежу у магазині.

О 04:20 рятувальники загасили загорання покрівлі 5-поверхового житлового будинку на площі 600 кв.м. Евакуювали 5 людей.

Фото ДСНС

А в Броварському та Вишгородському районах ліквідували загорання трав’яного настилу та лісової підстилки.

Передісторія: