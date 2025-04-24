Повреждены многоэтажки, склады и авто, бушевали пожары – последствия российской атаки на Киевщине

В Киевской области 2 человека пострадали, а также повреждены несколько жилых 5-этажек, магазины, склады, остановка общественного транспорта и автомобили в результате российской комбинированной атаки.

Источник: глава ОВА Николай Калашник в Telegram, ГСЧС в Facebook

Прямая речь главы области: "В Бучанском районе пострадали две женщины. Обе получили острую реакцию на стресс. Вся необходимая помощь оказана на месте.

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В районе повреждены 3 пятиэтажных жилых дома. На крыше одного из них был ликвидирован пожар. Также повреждены 4 магазина, 8 автомобилей и остановка общественного транспорта".

ФОТО ИЗ TELEGRAM НИКОЛАЯ КАЛАШНИКА

Детали: В Вышгородском районе повреждено складское помещение и 3 автомобиля. Также бушевали пожары в лесу и открытом участке местности.

Вспыхнул пожар и в поле в Броварском районе.

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ФОТО ИЗ TELEGRAM НИКОЛАЯ КАЛАШНИКА

"Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки", – подытожил Калашник.

Дополнено: В ГСЧС уточнили, что в Бучанском районе в 02:15 ликвидировали пожар в магазине.

В 04:20 спасатели потушили возгорание кровли 5-этажного жилого дома на площади 600 кв.м. Эвакуировали 5 человек.

Фото ГСЧС

А в Броварском и Вышгородском районах ликвидировали возгорания травяного настила и лесной подстилки.

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