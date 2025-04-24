Повреждены многоэтажки, склады и авто, бушевали пожары – последствия российской атаки на Киевщине
В Киевской области 2 человека пострадали, а также повреждены несколько жилых 5-этажек, магазины, склады, остановка общественного транспорта и автомобили в результате российской комбинированной атаки.
Источник: глава ОВА Николай Калашник в Telegram, ГСЧС в Facebook
Прямая речь главы области: "В Бучанском районе пострадали две женщины. Обе получили острую реакцию на стресс. Вся необходимая помощь оказана на месте.
В районе повреждены 3 пятиэтажных жилых дома. На крыше одного из них был ликвидирован пожар. Также повреждены 4 магазина, 8 автомобилей и остановка общественного транспорта".
Детали: В Вышгородском районе повреждено складское помещение и 3 автомобиля. Также бушевали пожары в лесу и открытом участке местности.
Вспыхнул пожар и в поле в Броварском районе.
"Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки", – подытожил Калашник.
Дополнено: В ГСЧС уточнили, что в Бучанском районе в 02:15 ликвидировали пожар в магазине.
В 04:20 спасатели потушили возгорание кровли 5-этажного жилого дома на площади 600 кв.м. Эвакуировали 5 человек.
А в Броварском и Вышгородском районах ликвидировали возгорания травяного настила и лесной подстилки.
Предыстория:
- Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян. Работала ПВО.
- В столице по состоянию на 6 утра известно о 9 погибших и 63 пострадавших, в том числе 6 детей и беременная. Также зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре.