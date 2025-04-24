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Очільник МВС: Росія цілеспрямовано била по цивільній інфраструктурі Києва

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 квітня 2025, 15:59
Очільник МВС: Росія цілеспрямовано била по цивільній інфраструктурі Києва
Клименко на місці "прильоту" в Києві 24 квітня. фото МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що в ніч на 24 квітня росіяни здійснили цілеспрямовану атаку на цивільну інфраструктуру столиці України, по густонаселеному району Києва.

Джерело: Клименко, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: За даними міністра, пошкоджень зазнали щонайменше 25 житлових будинків, школа та дитячий садочок. Клименко зазначив, що правоохоронці двічі обійшли будинки – вночі та вранці, аби переконатися, що у квартирах немає постраждалих.

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фото МВС

Поліція приймає заяви про пошкоджене майно від місцевих мешканців – залучено близько 40 слідчих та 30 оперативників тільки для прийому цих заяв. Також працює близько 100 дільничних та патрульних поліцейських, які забезпечують цілодобову охорону пошкоджених будинків та прилеглої території.

Спільно з СБУ триває процес документування воєнного злочину росіян.

 
фото МВС

За словами міністра, попередньо, по будинку в Святошинському районі росіяни вдарили балістичною ракетою. Експерти вилучили її рештки, більше інформації нададуть після проведення експертиз.

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фото МВС
 
фото МВС

Передісторія:

  • В ніч на 24 квітня, за даними Повітряних сил, Росія випустила по Україні 215 ракет різного типу та дронів, основний удар прийшовся по Києву, де пошкоджено цілий квартал. ППО збила 112 ворожих повітряних цілей.
  • Станом на 11 дня було відомо про 8 загиблих внаслідок російського удару по Святошинському району Києва, також є неідентифікована частина тіла. Загалом постраждали 77 людей, з них 26 дорослих і 5 дітей у лікарнях. 
  • Президент США Дональд Трамп відреагував на масований удар по столиці України 24 квітня і закликав лідера РФ Володимира Путіна укласти мирну угоду.

Київракетний ударМВСвійна
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