Очільник МВС: Росія цілеспрямовано била по цивільній інфраструктурі Києва

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що в ніч на 24 квітня росіяни здійснили цілеспрямовану атаку на цивільну інфраструктуру столиці України, по густонаселеному району Києва.

Джерело: Клименко, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: За даними міністра, пошкоджень зазнали щонайменше 25 житлових будинків, школа та дитячий садочок. Клименко зазначив, що правоохоронці двічі обійшли будинки – вночі та вранці, аби переконатися, що у квартирах немає постраждалих.

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фото МВС

Поліція приймає заяви про пошкоджене майно від місцевих мешканців – залучено близько 40 слідчих та 30 оперативників тільки для прийому цих заяв. Також працює близько 100 дільничних та патрульних поліцейських, які забезпечують цілодобову охорону пошкоджених будинків та прилеглої території.

Спільно з СБУ триває процес документування воєнного злочину росіян.

фото МВС

За словами міністра, попередньо, по будинку в Святошинському районі росіяни вдарили балістичною ракетою. Експерти вилучили її рештки, більше інформації нададуть після проведення експертиз.

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фото МВС

фото МВС

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