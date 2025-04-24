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Глава МВД: Россия целенаправленно била по гражданской инфраструктуре Киева

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 апреля 2025, 15:59
Глава МВД: Россия целенаправленно била по гражданской инфраструктуре Киева
Клименко на месте "прилета" в Киеве 24 апреля. фото МВД

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что в ночь на 24 апреля россияне совершили целенаправленную атаку на гражданскую инфраструктуру столицы Украины, по густонаселенному району Киева.

Источник: Клименко, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: По данным министра, повреждения получили по меньшей мере 25 жилых домов, школа и детский сад. Клименко отметил, что правоохранители дважды обошли дома – ночью и утром, чтобы убедиться, что в квартирах нет пострадавших.

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фото МВд

Полиция принимает заявления о поврежденном имуществе от местных жителей – привлечено около 40 следователей и 30 оперативников только для приема этих заявлений. Также работает около 100 участковых и патрульных полицейских, которые обеспечивают круглосуточную охрану поврежденных домов и прилегающей территории.

Совместно с СБУ продолжается процесс документирования военного преступления россиян.

 
фото МВд

По словам министра, предварительно, по дому в Святошинском районе россияне ударили баллистической ракетой. Эксперты изъяли ее остатки, больше информации предоставят после проведения экспертиз.

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фото МВд
 
фото МВд

Предыстория:

  • В ночь на 24 апреля, по данным Воздушных сил, Россия выпустила по Украине 215 ракет различного типа и дронов, основной удар пришелся по Киеву, где поврежден целый квартал. ПВО сбила 112 вражеских воздушных целей.
  • По состоянию на 11 дня было известно о 8 погибших в результате российского удара по Святошинскому району Киева, также есть неидентифицированная часть тела. Всего пострадали 77 человек, из них 26 взрослых и 5 детей в больницах.
  • Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированный удар по столице Украины 24 апреля и призвал лидера РФ Владимира Путина заключить мирное соглашение.

Киевракетный ударМВДвойна
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