Глава МВД: Россия целенаправленно била по гражданской инфраструктуре Киева
Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что в ночь на 24 апреля россияне совершили целенаправленную атаку на гражданскую инфраструктуру столицы Украины, по густонаселенному району Киева.
Источник: Клименко, которого цитирует пресс-служба ведомства
Детали: По данным министра, повреждения получили по меньшей мере 25 жилых домов, школа и детский сад. Клименко отметил, что правоохранители дважды обошли дома – ночью и утром, чтобы убедиться, что в квартирах нет пострадавших.
Полиция принимает заявления о поврежденном имуществе от местных жителей – привлечено около 40 следователей и 30 оперативников только для приема этих заявлений. Также работает около 100 участковых и патрульных полицейских, которые обеспечивают круглосуточную охрану поврежденных домов и прилегающей территории.
Совместно с СБУ продолжается процесс документирования военного преступления россиян.
По словам министра, предварительно, по дому в Святошинском районе россияне ударили баллистической ракетой. Эксперты изъяли ее остатки, больше информации предоставят после проведения экспертиз.
Предыстория:
- В ночь на 24 апреля, по данным Воздушных сил, Россия выпустила по Украине 215 ракет различного типа и дронов, основной удар пришелся по Киеву, где поврежден целый квартал. ПВО сбила 112 вражеских воздушных целей.
- По состоянию на 11 дня было известно о 8 погибших в результате российского удара по Святошинскому району Киева, также есть неидентифицированная часть тела. Всего пострадали 77 человек, из них 26 взрослых и 5 детей в больницах.
- Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированный удар по столице Украины 24 апреля и призвал лидера РФ Владимира Путина заключить мирное соглашение.