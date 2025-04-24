Глава МВД: Россия целенаправленно била по гражданской инфраструктуре Киева

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что в ночь на 24 апреля россияне совершили целенаправленную атаку на гражданскую инфраструктуру столицы Украины, по густонаселенному району Киева.

Источник: Клименко, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: По данным министра, повреждения получили по меньшей мере 25 жилых домов, школа и детский сад. Клименко отметил, что правоохранители дважды обошли дома – ночью и утром, чтобы убедиться, что в квартирах нет пострадавших.

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фото МВд

Полиция принимает заявления о поврежденном имуществе от местных жителей – привлечено около 40 следователей и 30 оперативников только для приема этих заявлений. Также работает около 100 участковых и патрульных полицейских, которые обеспечивают круглосуточную охрану поврежденных домов и прилегающей территории.

Совместно с СБУ продолжается процесс документирования военного преступления россиян.

фото МВд

По словам министра, предварительно, по дому в Святошинском районе россияне ударили баллистической ракетой. Эксперты изъяли ее остатки, больше информации предоставят после проведения экспертиз.

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фото МВд

фото МВд

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