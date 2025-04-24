Прем'єр Британії відреагував на удар по Києву: Справжнє нагадування, що Росія є агресором

Британський прем’єр Кір Стармер заявив, що смертоносний російський удар по столиці України – це справжнє нагадування, що Росія є агресором.

Джерело: Стармер, якого цитує Sky News, "Європейська правда"

Деталі: На запитання журналістів під час пресконференції щодо російського удару по Києву і про те, чи може це зашкодити мирним переговорам, прем’єр Британії відповів, що ця атака – "справжнє нагадування, що саме Росія є агресором".

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"Саме тому важливо домогтися, щоб Росія погодилася на безумовне припинення вогню", – вважає він.

Також коментуючи переговори у Лондоні цього тижня, британський прем’єр заявив, що сторони "досягають прогресу на шляху до припинення вогню".

Він додав, що йдеться про "стале припинення вогню".

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