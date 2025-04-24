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Прем'єр Британії відреагував на удар по Києву: Справжнє нагадування, що Росія є агресором

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоЧетвер, 24 квітня 2025, 17:20
Прем'єр Британії відреагував на удар по Києву: Справжнє нагадування, що Росія є агресором
порятунок поранених після ракетного удару РФ 24 квітня. фото ДСНС

Британський прем’єр Кір Стармер заявив, що смертоносний російський удар по столиці України – це справжнє нагадування, що Росія є агресором.

Джерело: Стармер, якого цитує Sky News, "Європейська правда"

Деталі: На запитання журналістів під час пресконференції щодо російського удару по Києву і про те, чи може це зашкодити мирним переговорам, прем’єр Британії відповів, що ця атака – "справжнє нагадування, що саме Росія є агресором".

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"Саме тому важливо домогтися, щоб Росія погодилася на безумовне припинення вогню", – вважає він.

Також коментуючи переговори у Лондоні цього тижня, британський прем’єр заявив, що сторони "досягають прогресу на шляху до припинення вогню".

Він додав, що йдеться про "стале припинення вогню".

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Передісторія:

  • В ніч на 24 квітня, за даними Повітряних сил, Росія випустила по Україні 215 ракет різного типу та дронів, основний удар прийшовся по Києву, де пошкоджено цілий квартал. ППО збила 112 ворожих повітряних цілей. 
  • Після 16 години стало відомо, що ількість загиблих унаслідок масованої ракетної атаки Росії на Київ зросла до десяти.
  • Глава МЗС України Андрій Сибіга після нічної атаки РФ наголосив, що у спробах припинити війну тиснути треба на Москву, а не на Київ.
  • Президент Володимир Зеленський переконаний, що нічна масована атака РФ на Київ та інші міста пов'язана зі спробою Кремля чинити тиск на США.
  • Американський президент Дональд Трамп, своєю чергою, заявив, що "не задоволений" смертоносним російським ударом та закликав "Владіміра" зупинитися.

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Велика Британіявійнаракетний ударРосія
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