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Премьер Британии отреагировал на удар по Киеву: Настоящее напоминание, что Россия – агрессор

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоЧетверг, 24 апреля 2025, 17:20
Премьер Британии отреагировал на удар по Киеву: Настоящее напоминание, что Россия – агрессор
спасение раненых после ракетного удара РФ 24 апреля. фото ГСЧС

Британский премьер Кир Стармер заявил, что смертоносный российский удар по столице Украины – это настоящее напоминание, что Россия является агрессором.

Источник: Стармер, которого цитирует Sky News, "Европейская правда"

Детали: На вопрос журналистов во время пресс-конференции о российском ударе по Киеву и о том, может ли это повредить мирным переговорам, премьер Великобритании ответил, что эта атака – "настоящее напоминание, что именно Россия является агрессором".

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"Именно поэтому важно добиться, чтобы Россия согласилась на безусловное прекращение огня", – считает он.

Также комментируя переговоры в Лондоне на этой неделе, британский премьер заявил, что стороны "достигают прогресса на пути к прекращению огня".

Он добавил, что речь идет о "устойчивом прекращении огня".

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Предыстория:

  • В ночь на 24 апреля, по данным Воздушных сил, Россия выпустила по Украине 215 ракет различного типа и дронов, основной удар пришелся по Киеву, где поврежден целый квартал. ПВО сбила 112 вражеских воздушных целей.
  • После 16 часов стало известно, что количество погибших в результате массированной ракетной атаки России на Киев возросло до десяти.
  • Глава МИД Украины Андрей Сибига после ночной атаки РФ подчеркнул, что в попытках прекратить войну давить надо на Москву, а не на Киев.
  • Президент Владимир Зеленский убежден, что ночная массированная атака РФ на Киев и другие города связана с попыткой Кремля оказать давление на США.
  • Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что "не доволен" смертоносным российским ударом и призвал "Владимира" остановиться.

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