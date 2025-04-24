Премьер Британии отреагировал на удар по Киеву: Настоящее напоминание, что Россия – агрессор
Британский премьер Кир Стармер заявил, что смертоносный российский удар по столице Украины – это настоящее напоминание, что Россия является агрессором.
Источник: Стармер, которого цитирует Sky News, "Европейская правда"
Детали: На вопрос журналистов во время пресс-конференции о российском ударе по Киеву и о том, может ли это повредить мирным переговорам, премьер Великобритании ответил, что эта атака – "настоящее напоминание, что именно Россия является агрессором".
"Именно поэтому важно добиться, чтобы Россия согласилась на безусловное прекращение огня", – считает он.
Также комментируя переговоры в Лондоне на этой неделе, британский премьер заявил, что стороны "достигают прогресса на пути к прекращению огня".
Он добавил, что речь идет о "устойчивом прекращении огня".
Предыстория:
- В ночь на 24 апреля, по данным Воздушных сил, Россия выпустила по Украине 215 ракет различного типа и дронов, основной удар пришелся по Киеву, где поврежден целый квартал. ПВО сбила 112 вражеских воздушных целей.
- После 16 часов стало известно, что количество погибших в результате массированной ракетной атаки России на Киев возросло до десяти.
- Глава МИД Украины Андрей Сибига после ночной атаки РФ подчеркнул, что в попытках прекратить войну давить надо на Москву, а не на Киев.
- Президент Владимир Зеленский убежден, что ночная массированная атака РФ на Киев и другие города связана с попыткой Кремля оказать давление на США.
- Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что "не доволен" смертоносным российским ударом и призвал "Владимира" остановиться.
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