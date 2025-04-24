ВАКС взял под стражу Насирова и увеличил размер залога
Высший антикоррупционный суд взял под стражу экс-главу Государственной фискальной службы Украины Роман Насирова и увеличил для него размер залога с 27 до 40 млн грн.
Источник: Центр противодействия коррупции
Детали: Коллегия судей – Игорь Строгий, Леся Федорак и Виктор Ногачевский – частично удовлетворили ходатайство прокурора САП о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 75 млн гривен, говорится в сообщении в телеграмм-канале.
Дословно: "Это ходатайство стало следствием мобилизации Насирова. Рассмотрение данного ходатайства продолжалось в течение последних двух судебных заседаний, суд заслушивал доводы прокурора, которая отметила, что такое желание Насирова мобилизоваться только связано с истечением срока привлечения к уголовной ответственности, который истекает менее чем через год.
В свою очередь Насиров и его защитники возражали против удовлетворения ходатайства и утверждали, что мотивы добровольной мобилизации являются "долгом государству и долгом"".
Детали: Также суд допросил свидетелей, которые подтвердили инициативу по поиску воинской части самим Насировым, его перевод с боевой должности на небоевую наличием у него соответствующего заключения ВВК.
В то же время отметили, что Насиров не сообщал им о необходимости ему являться в суд во время несения службы, сообщает ЦПК.
Что предшествовало:
- 9 апреля стало известно, что фигурант "газового дела", связанного с экс-нардепом Александром Онищенко, экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов.
- Также сообщалось, что Насиров, который мобилизовался в Вооруженные силы "за шаг до приговора" в Высшем антикоррупционном суде, будет служить в воинской части сапером.
- Позже Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины сообщила, что приказ о мобилизации Насирова отменили, а по факту его призыва начали служебное расследование.
- Сам Насиров написал, что ушел в армию по собственному желанию после переоценки ценностей и что "носил погоны" только 3 дня, когда узнал о своем увольнении, которое назвал "странным прецедентом", реализованным из-за чьего-то желания и давления.