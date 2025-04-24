Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВАКС взял под стражу Насирова и увеличил размер залога

Татьяна ОлейникЧетверг, 24 апреля 2025, 20:55
ВАКС взял под стражу Насирова и увеличил размер залога
Насиров. фото с сайта hacc-decided.ti-ukraine.org

Высший антикоррупционный суд взял под стражу экс-главу Государственной фискальной службы Украины Роман Насирова и увеличил для него размер залога с 27 до 40 млн грн.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: Коллегия судей – Игорь Строгий, Леся Федорак и Виктор Ногачевский – частично удовлетворили ходатайство прокурора САП о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 75 млн гривен, говорится в сообщении в телеграмм-канале.

Реклама:

Дословно: "Это ходатайство стало следствием мобилизации Насирова. Рассмотрение данного ходатайства продолжалось в течение последних двух судебных заседаний, суд заслушивал доводы прокурора, которая отметила, что такое желание Насирова мобилизоваться только связано с истечением срока привлечения к уголовной ответственности, который истекает менее чем через год.

В свою очередь Насиров и его защитники возражали против удовлетворения ходатайства и утверждали, что мотивы добровольной мобилизации являются "долгом государству и долгом"".

Детали: Также суд допросил свидетелей, которые подтвердили инициативу по поиску воинской части самим Насировым, его перевод с боевой должности на небоевую наличием у него соответствующего заключения ВВК.

РЕКЛАМА:

В то же время отметили, что Насиров не сообщал им о необходимости ему являться в суд во время несения службы, сообщает ЦПК.

Что предшествовало:

  • 9 апреля стало известно, что фигурант "газового дела", связанного с экс-нардепом Александром Онищенко, экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов.
  • Также сообщалось, что Насиров, который мобилизовался в Вооруженные силы "за шаг до приговора" в Высшем антикоррупционном суде, будет служить в воинской части сапером.
  • Позже Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины сообщила, что приказ о мобилизации Насирова отменили, а по факту его призыва начали служебное расследование.
  • Сам Насиров написал, что ушел в армию по собственному желанию после переоценки ценностей и что "носил погоны" только 3 дня, когда узнал о своем увольнении, которое назвал "странным прецедентом", реализованным из-за чьего-то желания и давления.

НасировмобилизацияВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, обновлено Россияне ударили по Павлограду: погибли 2 взрослых и ребенок, еще 14 человек ранены – ОВА
ФотоМагазин Трампа уже продает мерч к выборам 2028 года
Лавров заявил, что Россия готова к соглашению с США по Украине, но требуется доработка
Зеленский: Спор в Белом доме в феврале не помог Украине и США
Трамп о мирных переговорах: У нас есть крайний срок
Экспертизы для идентификации тела Виктории Рощиной и причин ее смерти продолжаются
Все новости...
Насиров
В воинской части рассказали, что ВВК признала Насирова "годным к частям обеспечения"
"Рыцарь клетчатого одеяла": почему в искренность мобилизации Насирова никто не поверил
САП просит арестовать Насирова с залогом в 75 миллионов
Последние новости
12:43
Фон дер Ляйен планирует переговоры с Трампом на похоронах Папы Франциска
12:42
КолонкаВалерий Залужный рассказал, от чего зависит победа на поле боя
12:42
Доля работающих украинцев рекордно выросла за время большой войны - НБУ
12:36
Актеры создали петицию с требованием уволить директоров Молодого театра и Департамента культуры КГГА
12:34
фото, видео Под Москвой взорвалась машина: умер генерал Минобороны РФ – росСМИ
12:33
"Ситуация неустойчивая": МАГАТЭ сообщает, что на ЗАЭС была слышна стрельба
12:24
НАТО обнародовало отчет за 2024 год: упоминание о будущем членстве Украины в нем отсутствует
12:00
В Украине втрое выросло количество людей с игровой зависимостью
11:55
фото, обновлено Россияне ударили по Павлограду: погибли 2 взрослых и ребенок, еще 14 человек ранены – ОВА
11:49
Части человеческой ДНК могут изменяться гораздо быстрее, чем считалось ранее – исследование
Все новости...
Реклама:
Реклама: