ВАКС взял под стражу Насирова и увеличил размер залога

Высший антикоррупционный суд взял под стражу экс-главу Государственной фискальной службы Украины Роман Насирова и увеличил для него размер залога с 27 до 40 млн грн.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: Коллегия судей – Игорь Строгий, Леся Федорак и Виктор Ногачевский – частично удовлетворили ходатайство прокурора САП о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 75 млн гривен, говорится в сообщении в телеграмм-канале.

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Дословно: "Это ходатайство стало следствием мобилизации Насирова. Рассмотрение данного ходатайства продолжалось в течение последних двух судебных заседаний, суд заслушивал доводы прокурора, которая отметила, что такое желание Насирова мобилизоваться только связано с истечением срока привлечения к уголовной ответственности, который истекает менее чем через год.

В свою очередь Насиров и его защитники возражали против удовлетворения ходатайства и утверждали, что мотивы добровольной мобилизации являются "долгом государству и долгом"".

Детали: Также суд допросил свидетелей, которые подтвердили инициативу по поиску воинской части самим Насировым, его перевод с боевой должности на небоевую наличием у него соответствующего заключения ВВК.

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В то же время отметили, что Насиров не сообщал им о необходимости ему являться в суд во время несения службы, сообщает ЦПК.

Что предшествовало: