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Зеленський після доповіді Сирського: РФ під час масованого удару посилила штурмові дії

Ольга Глущенко П'ятниця, 25 квітня 2025, 01:34
Зеленський після доповіді Сирського: РФ під час масованого удару посилила штурмові дії
Володимир Зеленський, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив, що "росіяни намагалися під прикриттям їхнього масованого удару розвивати штурмові дії".

Джерело: Зеленський у Тelegram

Пряма мова Зеленського: "Майже 150 російських атак проти наших позицій і більш ніж 4500 обстрілів, зокрема з важкого озброєння".

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Деталі: Зеленський повідомив, що найбільш жорстка ситуація була на Покровському напрямку.

Пряма мова Зеленського: "Фактично росіяни намагалися під прикриттям їхнього масованого удару розвивати штурмові дії.

Коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак.

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Росіяни отримали гідну відсіч".

Передісторія:

ЗеленськийСирськийросійсько-українська війна
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