Зеленський після доповіді Сирського: РФ під час масованого удару посилила штурмові дії

Президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив, що "росіяни намагалися під прикриттям їхнього масованого удару розвивати штурмові дії".

Джерело: Зеленський у Тelegram

Пряма мова Зеленського: "Майже 150 російських атак проти наших позицій і більш ніж 4500 обстрілів, зокрема з важкого озброєння".

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Деталі: Зеленський повідомив, що найбільш жорстка ситуація була на Покровському напрямку.

Пряма мова Зеленського: "Фактично росіяни намагалися під прикриттям їхнього масованого удару розвивати штурмові дії.

Коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак.

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Росіяни отримали гідну відсіч".

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