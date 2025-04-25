Зеленський після доповіді Сирського: РФ під час масованого удару посилила штурмові дії
П'ятниця, 25 квітня 2025, 01:34
Президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив, що "росіяни намагалися під прикриттям їхнього масованого удару розвивати штурмові дії".
Джерело: Зеленський у Тelegram
Пряма мова Зеленського: "Майже 150 російських атак проти наших позицій і більш ніж 4500 обстрілів, зокрема з важкого озброєння".
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Деталі: Зеленський повідомив, що найбільш жорстка ситуація була на Покровському напрямку.
Пряма мова Зеленського: "Фактично росіяни намагалися під прикриттям їхнього масованого удару розвивати штурмові дії.
Коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак.
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Росіяни отримали гідну відсіч".
Передісторія:
- Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян. Зокрема, наразі відомо про 12 загиблих внаслідок російського удару по Києву.
- За попередньою інформацією, якою володіє президент Володимир Зеленський, російський удар по столиці 24 квітня, що забрав життя щонайменше 12 людей, було завдано балістичною ракетою виробництва Північної Кореї.