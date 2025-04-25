Зеленский после доклада Сырского: РФ во время массированного удара усилила штурмовые действия

Президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского заявил, что "россияне пытались под прикрытием их массированного удара развивать штурмовые действия".

Источник: Зеленский в Тelegram

Прямая речь Зеленского: "Почти 150 российских атак против наших позиций и более 4500 обстрелов, в том числе из тяжелого вооружения".

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Детали: Зеленский сообщил, что наиболее жесткая ситуация была на Покровском направлении.

Прямая речь Зеленского: "Фактически россияне пытались под прикрытием их массированного удара развивать штурмовые действия.

Когда максимум наших сил был сосредоточен на защите от ракет и дронов, россияне пошли на значительную интенсификацию их наземных атак.

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Россияне получили достойный отпор".

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