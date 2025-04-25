Зеленский после доклада Сырского: РФ во время массированного удара усилила штурмовые действия
Пятница, 25 апреля 2025, 01:34
Президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского заявил, что "россияне пытались под прикрытием их массированного удара развивать штурмовые действия".
Источник: Зеленский в Тelegram
Прямая речь Зеленского: "Почти 150 российских атак против наших позиций и более 4500 обстрелов, в том числе из тяжелого вооружения".
Реклама:
Детали: Зеленский сообщил, что наиболее жесткая ситуация была на Покровском направлении.
Прямая речь Зеленского: "Фактически россияне пытались под прикрытием их массированного удара развивать штурмовые действия.
Когда максимум наших сил был сосредоточен на защите от ракет и дронов, россияне пошли на значительную интенсификацию их наземных атак.
РЕКЛАМА:
Россияне получили достойный отпор".
Предыстория:
- Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян. В частности, известно о 12 погибших в результате российского удара по Киеву.
- По предварительной информации, которой владеет президент Владимир Зеленский, российский удар по столице 24 апреля, унесший жизни по меньшей мере 12 человек, был осуществлен баллистической ракетой производства Северной Кореи.