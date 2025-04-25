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Зеленский после доклада Сырского: РФ во время массированного удара усилила штурмовые действия

Ольга ГлущенкоПятница, 25 апреля 2025, 01:34
Зеленский после доклада Сырского: РФ во время массированного удара усилила штурмовые действия
Владимир Зеленский, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского заявил, что "россияне пытались под прикрытием их массированного удара развивать штурмовые действия".

Источник: Зеленский в Тelegram

Прямая речь Зеленского: "Почти 150 российских атак против наших позиций и более 4500 обстрелов, в том числе из тяжелого вооружения".

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Детали: Зеленский сообщил, что наиболее жесткая ситуация была на Покровском направлении.

Прямая речь Зеленского: "Фактически россияне пытались под прикрытием их массированного удара развивать штурмовые действия.

Когда максимум наших сил был сосредоточен на защите от ракет и дронов, россияне пошли на значительную интенсификацию их наземных атак.

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Россияне получили достойный отпор".

Предыстория:

  • Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян. В частности, известно о 12 погибших в результате российского удара по Киеву.
  • По предварительной информации, которой владеет президент Владимир Зеленский, российский удар по столице 24 апреля, унесший жизни по меньшей мере 12 человек, был осуществлен баллистической ракетой производства Северной Кореи.

ЗеленскийСырскийроссийско-украинская война
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