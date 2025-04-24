Кількість поранених внаслідок атаки РФ на Київ зросла до 90, загиблих – 8
Четвер, 24 квітня 2025, 15:49
Кількість постраждалих унаслілок російської атаки на Київ зросла до 90 людей, ще 8 загинули.
Джерело: МВС України з посиланням на слова міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка
Пряма мова: "Унаслідок удару щонайменше 8 людей загинули. Дев’ята особа, яку раніше вважали загиблою – рештки тіл, що нині перебувають на судово-медичній експертизі.
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Серед загиблих – двоє дітей 2003 і 2005 року народження з однієї сім'ї. 90 людей отримали поранення, 44 знаходяться в медичних закладах".
Деталі: У МВС зазначили, що під завалами можуть залишатися люди – рятувальні роботи тривають, на місці працюють підрозділи ДСНС та кінологи.
Передісторія:
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- Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян. Працювала ППО.
- У столиці станом на 6 ранку повідомлялося про 9 загиблих та 63 постраждалих, у тому числі 6 дітей і вагітна. Також було зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі.
- Вранці стало відомо, що кількість постражалих уже понад 70, а з-під завалів зруйнованого росіянами буднику у Святошинському районі Києва чути телефонні дзвінки – рятувальна операція триває, шукають, зокрема, 2 дітей.
- Пізніше рятувальники повідомили, що дістали живого чоловіка з-під завалів зруйнованого росіянами будинку.
- Станом на 11 дня було відомо про 8 загиблих внаслідок російського удару по Святошинському району Києва, також є неідентифікована частина тіла. Загалом постраждали 77 людей, з них з них 26 дорослих і 5 дітей у лікарнях.
- Внаслідок удару загинули рідні брат і сестра – 21-річний Нікіта та 19-річна Софія.