Кількість поранених внаслідок атаки РФ на Київ зросла до 90, загиблих – 8

Кількість постраждалих унаслілок російської атаки на Київ зросла до 90 людей, ще 8 загинули.

Джерело: МВС України з посиланням на слова міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка

Пряма мова: "Унаслідок удару щонайменше 8 людей загинули. Дев’ята особа, яку раніше вважали загиблою – рештки тіл, що нині перебувають на судово-медичній експертизі.

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Серед загиблих – двоє дітей 2003 і 2005 року народження з однієї сім'ї. 90 людей отримали поранення, 44 знаходяться в медичних закладах".

Деталі: У МВС зазначили, що під завалами можуть залишатися люди – рятувальні роботи тривають, на місці працюють підрозділи ДСНС та кінологи.

Передісторія: