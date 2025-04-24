Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кількість поранених внаслідок атаки РФ на Київ зросла до 90, загиблих – 8

Анастасія ПроцЧетвер, 24 квітня 2025, 15:49
Кількість поранених внаслідок атаки РФ на Київ зросла до 90, загиблих – 8
фото: МВС

Кількість постраждалих унаслілок російської атаки на Київ зросла до 90 людей, ще 8 загинули.

Джерело: МВС України з посиланням на слова міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка

Пряма мова: "Унаслідок удару щонайменше 8 людей загинули. Дев’ята особа, яку раніше вважали загиблою – рештки тіл, що нині перебувають на судово-медичній експертизі. 

Реклама:

Серед загиблих – двоє дітей 2003 і 2005 року народження з однієї сім'ї. 90 людей отримали поранення, 44 знаходяться в медичних закладах".

Деталі: У МВС зазначили, що під завалами можуть залишатися люди – рятувальні роботи тривають, на місці працюють підрозділи ДСНС та кінологи.

Передісторія:

РЕКЛАМА:

КиївМВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, оновленоРосіяни вдарили по Павлограду: загинули 2 дорослих і дитина, ще 14 людей поранені – ОВА
ФотоМагазин Трампа вже продає мерч до виборів-2028
Лавров заявив, що Росія готова до угоди зі США щодо України, але треба доопрацювання
Зеленський: Суперечка в Білому домі у лютому не допомогла Україні і США
Трамп про мирні переговори: У нас є крайній термін
Експертизи для ідентифікації тіла Вікторії Рощиної та причин її смерті тривають
Усі новини...
Київ
Кількість жертв через атаку РФ на Київ зросла до 10: з-під завалів дістали тіла двох людей
Очільник МВС: Росія цілеспрямовано била по цивільній інфраструктурі Києва
Від удару РФ по Києву загинули рідні брат і сестра – діти лікаря Університетської клініки КНУ
Останні новини
13:24
Вчені з’ясували, що діти можуть розуміти нові слова навіть без візуальних підказок
13:16
відеоКнязівські воїни влаштували "гарячий тур у пекло" штурмовикам РФ на квадроциклах
12:56
Нацбанк спрогнозував, коли в Україні підвищать комунальні тарифи
12:43
Фон дер Ляєн планує розмову з Трампом під час похорону Папи Франциска
12:42
колонкаВалерій Залужний розповів, від чого залежить перемога на полі бою
12:42
Частка працюючих українців рекордно зросла за час великої війни – НБУ
12:36
Актори створили петицію з вимогою звільнити директорів Молодого театру і Департаменту культури КМДА
12:34
фото, відео Під Москвою підірвали машину: помер генерал Міноборони РФ Москалик
12:33
"Ситуація нестійка": МАГАТЕ повідомляє, що на ЗАЕС було чутно стрілянину
12:24
НАТО оприлюднило звіт за 2024 рік: згадка про майбутнє членство України в ньому відсутня
Усі новини...
Реклама:
Реклама: