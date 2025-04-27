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"Вийшли з Курщини? Не чули": ССО показали деталі нової спецоперації

Валентина РоманенкоНеділя, 27 квітня 2025, 17:33
Вийшли з Курщини? Не чули: ССО показали деталі нової спецоперації
Боєць Сил спецоперацій. архівне фото ССО

Сили спеціальних операцій ЗСУ звітують про продовження виконання завдань у Курській області РФ та взяття в полон російських військових.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Поки голова генштабу ЗС РФ Герасімов звітує про "звільнення" Курської області від Сил безпеки та оборони України, оператори 73-го центру Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують успішно виконувати задачі в цьому регіоні.

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Лише за вчора група 73-го центру ССО на Курщині знищила цілу групу військ противника під час спеціальних дій... Працюємо далі!".

Деталі: Зазначається, що в результаті спецоперації бійці ССО також змусили двох російських військових здатися в полон. Вказано, що одного військовополоненого воїни ССО евакуювали в безпечне місце на ношах, а інший шкутильгав самотужки.

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Передісторія:

  • Главі Кремля Володимиру Путіну 26 квітня відзвітували, що "звільнено від ЗСУ" останній населений пункт у Курській області Горналь.
  • Генштаб ЗСУ запевнив, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.
  • 27 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська продовжують активні захисні дії на території Курської та Бєлгородської областей РФ.

Курська область ССО
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