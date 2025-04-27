"Вийшли з Курщини? Не чули": ССО показали деталі нової спецоперації

Сили спеціальних операцій ЗСУ звітують про продовження виконання завдань у Курській області РФ та взяття в полон російських військових.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Поки голова генштабу ЗС РФ Герасімов звітує про "звільнення" Курської області від Сил безпеки та оборони України, оператори 73-го центру Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують успішно виконувати задачі в цьому регіоні.

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Лише за вчора група 73-го центру ССО на Курщині знищила цілу групу військ противника під час спеціальних дій... Працюємо далі!".

Деталі: Зазначається, що в результаті спецоперації бійці ССО також змусили двох російських військових здатися в полон. Вказано, що одного військовополоненого воїни ССО евакуювали в безпечне місце на ношах, а інший шкутильгав самотужки.

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