"Вийшли з Курщини? Не чули": ССО показали деталі нової спецоперації
Сили спеціальних операцій ЗСУ звітують про продовження виконання завдань у Курській області РФ та взяття в полон російських військових.
Джерело: пресслужба ССО
Дослівно: "Поки голова генштабу ЗС РФ Герасімов звітує про "звільнення" Курської області від Сил безпеки та оборони України, оператори 73-го центру Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують успішно виконувати задачі в цьому регіоні.
Лише за вчора група 73-го центру ССО на Курщині знищила цілу групу військ противника під час спеціальних дій... Працюємо далі!".
Деталі: Зазначається, що в результаті спецоперації бійці ССО також змусили двох російських військових здатися в полон. Вказано, що одного військовополоненого воїни ССО евакуювали в безпечне місце на ношах, а інший шкутильгав самотужки.
Передісторія:
- Главі Кремля Володимиру Путіну 26 квітня відзвітували, що "звільнено від ЗСУ" останній населений пункт у Курській області Горналь.
- Генштаб ЗСУ запевнив, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.
- 27 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська продовжують активні захисні дії на території Курської та Бєлгородської областей РФ.