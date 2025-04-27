"Вышли с Курщины? Не слышали": ССО показали детали новой спецоперации
Силы специальных операций ВСУ отчитываются о продолжении выполнения задач в Курской области РФ и взятии в плен российских военных.
Источник: пресс-служба ССО
Дословно: "Пока глава генштаба ВС РФ Герасимов отчитывается об "освобождении" Курской области от Сил безопасности и обороны Украины, операторы 73-го центра Сил специальных операций ВСУ продолжают успешно выполнять задачи в этом регионе.
Только за вчера группа 73-го центра ССО на Курщине уничтожила целую группу войск противника во время специальных действий... Работаем дальше!".
Детали: Отмечается, что в результате спецоперации бойцы ССО также заставили двух российских военных сдаться в плен. Указано, что одного военнопленного воины ССО эвакуировали в безопасное место на носилках, а другой ковылял самостоятельно.
Предыстория:
- Главе Кремля Владимиру Путину 26 апреля отчитались, что "освобожден от ВСУ" последний населенный пункт в Курской области Горналь.
- Генштаб ВСУ заявил, что сообщения представителей высшего командования страны-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска продолжают активные защитные действия на территории Курской и Белгородской областей РФ.