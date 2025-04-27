"Вышли с Курщины? Не слышали": ССО показали детали новой спецоперации

Силы специальных операций ВСУ отчитываются о продолжении выполнения задач в Курской области РФ и взятии в плен российских военных.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Пока глава генштаба ВС РФ Герасимов отчитывается об "освобождении" Курской области от Сил безопасности и обороны Украины, операторы 73-го центра Сил специальных операций ВСУ продолжают успешно выполнять задачи в этом регионе.

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Только за вчера группа 73-го центра ССО на Курщине уничтожила целую группу войск противника во время специальных действий... Работаем дальше!".

Детали: Отмечается, что в результате спецоперации бойцы ССО также заставили двух российских военных сдаться в плен. Указано, что одного военнопленного воины ССО эвакуировали в безопасное место на носилках, а другой ковылял самостоятельно.

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