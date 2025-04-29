"Не ховаємо": прикордонники показали боєприпаси, які постачають ЗСУ за контрактом на 23 млрд

Державна прикордонна служба України продовжує роботу в рамках делегованих Міністерством оборони повноважень на закупівлю боєприпасів для підрозділів ЗСУ на суму 23 млрд грн.

Джерело: пресслужба ДПСУ, речник відомства полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Деталі: Прикордонники показали чергову партію поставок на фронт. На фото, оприлюднених 29 квітня, засоби різної номенклатури, а саме – снаряди калібру 152 та 122 мм, снаряди до реактивних систем залпового вогню та міни 120 калібру.

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Дослівно ДПСУ: "У відповідь на зауваження окремих критиків щодо закупівлі на 23 млрд грн – "Побачимо, чи поставлять", "Похваліться, не ховайте" – в межах можливого повідомляємо:

Роботу продовжуємо і не ховаємо – бо, засоби, які закуповує Держприкордонслужба, в першу чергу, не просто бачать українські воїни, а й вже використовують на лінії фронту. А найголовніше – на собі їх добре відчувають російські загарбники".

Деталі: Як нагадав Демченко, оплату за контрактами було здійснено в кінці грудня 2024 року, а терміни поставок передбачені продовж року.

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"Однак це не означає, що всі товари надійдуть на кінець року. Постачання вже йде, а постачальник – компанія "PHU Lechmar", якого окремі критики намагаються видати за прокладку, а реалізацію цих коштів за розпил бабла, дотримується визначених графіків", – наголосив офіцер.

Речник додав, що ДПСУ постійно здійснює контроль за термінами поставок і виконанням укладених контрактів.

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