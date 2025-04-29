"Не ховаємо": прикордонники показали боєприпаси, які постачають ЗСУ за контрактом на 23 млрд
Державна прикордонна служба України продовжує роботу в рамках делегованих Міністерством оборони повноважень на закупівлю боєприпасів для підрозділів ЗСУ на суму 23 млрд грн.
Джерело: пресслужба ДПСУ, речник відомства полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"
Деталі: Прикордонники показали чергову партію поставок на фронт. На фото, оприлюднених 29 квітня, засоби різної номенклатури, а саме – снаряди калібру 152 та 122 мм, снаряди до реактивних систем залпового вогню та міни 120 калібру.
Дослівно ДПСУ: "У відповідь на зауваження окремих критиків щодо закупівлі на 23 млрд грн – "Побачимо, чи поставлять", "Похваліться, не ховайте" – в межах можливого повідомляємо:
Роботу продовжуємо і не ховаємо – бо, засоби, які закуповує Держприкордонслужба, в першу чергу, не просто бачать українські воїни, а й вже використовують на лінії фронту. А найголовніше – на собі їх добре відчувають російські загарбники".
Деталі: Як нагадав Демченко, оплату за контрактами було здійснено в кінці грудня 2024 року, а терміни поставок передбачені продовж року.
"Однак це не означає, що всі товари надійдуть на кінець року. Постачання вже йде, а постачальник – компанія "PHU Lechmar", якого окремі критики намагаються видати за прокладку, а реалізацію цих коштів за розпил бабла, дотримується визначених графіків", – наголосив офіцер.
Речник додав, що ДПСУ постійно здійснює контроль за термінами поставок і виконанням укладених контрактів.
Передісторія:
- У грудні 2024 року Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони заявила, що планувала використати 23 млрд гривень, які віддали Держприкордонслужбі, на фінансування вже підготовлених контрактів із закупівлі критичних боєприпасів для Збройних сил України.
- У зв’язку з цим АОЗ зазначила, що змушена звертатися до Міністерства оборони за додатковим фінансуванням і шукати нові можливості для укладання та фінансування вже підготовлених контрактів.
- У ДПСУ розтлумачили, що мають сертифікат розпорядника коштів другого рівня на закупівлю озброєння та військової техніки та досвід укладання контрактів на постачання боєприпасів. У Держприкордонслужбі зазначали, що компанія "PHU Lechmar" не має жодних невиконаних контрактів з ДПСУ чи затримки в доставці товарів.
- 24 березня 2025 року перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк, посилаючись на відповідь на запит до ДПСУ, заявив, що компанія, що мала поставити озброєння через Держприкордонслужбу, не виконала вчасно зобовʼязання на 1,7 мільярдів гривень. У Державній прикордонній службі заявили про постійний контроль над процесом поставок у рамках делегування закупівель для ЗСУ: дебіторська заборгованість із порушенням строків виконання із компанією "PHU Lechmar" на 1,7 млрд не стосується контракту від МОУ на 23 млрд.