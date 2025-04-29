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"Не прячем": пограничники показали боеприпасы, которые поставляют ВСУ по контракту на 23 млрд

Валентина РоманенкоВторник, 29 апреля 2025, 10:05
Не прячем: пограничники показали боеприпасы, которые поставляют ВСУ по контракту на 23 млрд
фото ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины продолжает работу в рамках делегированных Министерством обороны полномочий на закупку боеприпасов для подразделений ВСУ на сумму 23 млрд грн.

Источник: пресс-служба ГПСУ, спикер ведомства полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: Пограничники показали очередную партию поставок на фронт. На фото, обнародованных 29 апреля, средства различной номенклатуры, а именно – снаряды калибра 152 и 122 мм, снаряды к реактивным системам залпового огня и мины 120 калибра.

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Дословно ГПСУ: "В ответ на замечания отдельных критиков по закупке на 23 млрд грн - "Посмотрим, поставят ли", "Похвастайтесь, не прячьте" - в пределах возможного сообщаем:

Работу продолжаем и не прячем - потому что средства, которые закупает Госпогранслужба, в первую очередь, не просто видят украинские воины, но и уже используют на линии фронта. А самое главное - на себе их хорошо чувствуют российские захватчики".

Детали: Как напомнил Демченко, оплата по контрактам была осуществлена в конце декабря 2024 года, а сроки поставок предусмотрены в течение года.

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"Однако это не означает, что все товары поступят на конец года. Поставка уже идет, а поставщик – компания "PHU Lechmar", которого отдельные критики пытаются выдать за прокладку, а реализацию этих средств за распил бабла, придерживается определенных графиков", – подчеркнул офицер.

Спикер добавил, что ГПСУ постоянно осуществляет контроль за сроками поставок и выполнением заключенных контрактов.

Предыстория:

  • В декабре 2024 года Агентство оборонных закупок Министерства обороны заявило, что планировало использовать 23 млрд гривен, которые отдали Госпогранслужбе, на финансирование уже подготовленных контрактов по закупке критических боеприпасов для Вооруженных сил Украины.
  • В связи с этим АОЗ отметила, что вынуждена обращаться в Министерство обороны за дополнительным финансированием и искать новые возможности для заключения и финансирования уже подготовленных контрактов.
  • В ГПСУ растолковали, что имеют сертификат распорядителя средств второго уровня на закупку вооружения и военной техники и опыт заключения контрактов на поставку боеприпасов. В Госпогранслужбе отмечали, что компания "PHU Lechmar" не имеет никаких невыполненных контрактов с ГПСУ или задержки в доставке товаров.
  • 24 марта 2025 года первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк, ссылаясь на ответ на запрос в ГПСУ, заявил, что компания, которая должна была поставить вооружение через Госпогранслужбу, не выполнила вовремя обязательства на 1,7 миллиарда гривен. В Государственной пограничной службе заявили о постоянном контроле над процессом поставок в рамках делегирования закупок для ВСУ: дебиторская задолженность с нарушением сроков выполнения с компанией "PHU Lechmar" на 1,7 млрд не касается контракта от МОУ на 23 млрд.

Пограничная службаоружие
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