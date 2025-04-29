"Не прячем": пограничники показали боеприпасы, которые поставляют ВСУ по контракту на 23 млрд

Государственная пограничная служба Украины продолжает работу в рамках делегированных Министерством обороны полномочий на закупку боеприпасов для подразделений ВСУ на сумму 23 млрд грн.

Источник: пресс-служба ГПСУ, спикер ведомства полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: Пограничники показали очередную партию поставок на фронт. На фото, обнародованных 29 апреля, средства различной номенклатуры, а именно – снаряды калибра 152 и 122 мм, снаряды к реактивным системам залпового огня и мины 120 калибра.

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Дословно ГПСУ: "В ответ на замечания отдельных критиков по закупке на 23 млрд грн - "Посмотрим, поставят ли", "Похвастайтесь, не прячьте" - в пределах возможного сообщаем:

Работу продолжаем и не прячем - потому что средства, которые закупает Госпогранслужба, в первую очередь, не просто видят украинские воины, но и уже используют на линии фронта. А самое главное - на себе их хорошо чувствуют российские захватчики".

Детали: Как напомнил Демченко, оплата по контрактам была осуществлена в конце декабря 2024 года, а сроки поставок предусмотрены в течение года.

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"Однако это не означает, что все товары поступят на конец года. Поставка уже идет, а поставщик – компания "PHU Lechmar", которого отдельные критики пытаются выдать за прокладку, а реализацию этих средств за распил бабла, придерживается определенных графиков", – подчеркнул офицер.

Спикер добавил, что ГПСУ постоянно осуществляет контроль за сроками поставок и выполнением заключенных контрактов.

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