В МО РФ розказали, що робив для Путіна генерал Москалик, якого ліквідували минулого тижня

Ліквідований у результаті вибуху автомобіля в місті Балашиха, що межує з Москвою, генерал-лейтенант Міноборони РФ Ярослав Москалик готував для правителя РФ Володимира Путіна і міністра оборони Андрія Білоусова матеріали про війну в Україні.

Джерело: "Новая газета Европа" з посиланням на публікацію некрологу на Москалика у відомчому виданні МО РФ

Деталі: Повідомляється, що окрім цього, із 2015 до 2021 року Москалик входив до складу делегацій Міноборони РФ у робочій групі з питань безпеки мінської контактної групи та "залучався до вирішення питань врегулювання конфлікту на південному сході України". З

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Також, з початку повномасштабного російського вторгнення, Москалик керував черговою зміною групи бойового управління Генштабу російських збройних сил.

Що передувало: