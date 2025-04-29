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В МО РФ розказали, що робив для Путіна генерал Москалик, якого ліквідували минулого тижня

Станіслав ПогоріловВівторок, 29 квітня 2025, 11:52
В МО РФ розказали, що робив для Путіна генерал Москалик, якого ліквідували минулого тижня
ліквідований російський генерал-лейтенант Ярослав Москалик, фото: wikipedia

Ліквідований у результаті вибуху автомобіля в місті Балашиха, що межує з Москвою, генерал-лейтенант Міноборони РФ Ярослав Москалик готував для правителя РФ Володимира Путіна і міністра оборони Андрія Білоусова матеріали про війну в Україні.

Джерело: "Новая газета Европа" з посиланням на публікацію некрологу на Москалика у відомчому виданні МО РФ

Деталі: Повідомляється, що окрім цього, із 2015 до 2021 року Москалик входив до складу делегацій Міноборони РФ у робочій групі з питань безпеки мінської контактної групи та "залучався до вирішення питань врегулювання конфлікту на південному сході України". З

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Також, з початку повномасштабного російського вторгнення, Москалик керував черговою зміною групи бойового управління Генштабу російських збройних сил.

Що передувало: 

  • Вранці 25 квітня в місті Балашиха, що межує з російською столицею Москвою, вибухнув автомобіль, унаслідок чого помер генерал-лейтенант Міноборони РФ Ярослав Москалик.
  • Видання "Важные истории" зазначало, що управління, в якому працював Москалик, є головною ланкою в плануванні російських операцій в Україні.
  • 26 квітня російська ФСБ відзвітувала про затримання нібито агента українських спецслужб Ігната Кузіна за підозрою у вбивстві Москалика.
  • Служба зовнішньої розвідки доповіла президенту Володимиру Зеленському про ліквідацію осіб із вищого командного складу армії РФ

російсько-українська війнаРосія
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