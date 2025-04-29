В МО РФ рассказали, что делал для Путина генерал Москалик, которого ликвидировали на прошлой неделе
Ликвидированный в результате взрыва автомобиля в граничащем с Москвой городе Балашиха генерал-лейтенант Минобороны РФ Ярослав Москалик готовил для правителя РФ Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова материалы о войне в Украине.
Источник: "Новая газета Европа" со ссылкой на публикацию некролога на Москалика в ведомственном издании МО РФ
Детали: Сообщается, что кроме этого, с 2015 по 2021 год Москалик входил в состав делегаций Минобороны РФ в рабочей группе по вопросам безопасности минской контактной группы и "привлекался к решению вопросов урегулирования конфликта на юго-востоке Украины".
Также, с начала полномасштабного российского вторжения, Москалик руководил очередной сменой группы боевого управления Генштаба российских вооруженных сил.
Что предшествовало:
- Утром 25 апреля в городе Балашиха, что граничит с российской столицей Москвой, взорвался автомобиль, в результате чего умер генерал-лейтенант Минобороны РФ Ярослав Москалик.
- Издание "Важные истории" отмечало, что управление, в котором работал Москалик, является главным звеном в планировании российских операций в Украине.
- 26 апреля российская ФСБ отчиталась о задержании якобы агента украинских спецслужб Игната Кузина по подозрению в убийстве Москалика.
- Служба внешней разведки доложила президенту Владимиру Зеленскому о ликвидации лиц из высшего командного состава армии РФ.