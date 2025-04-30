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РФ вдарила по Південному на Харківщині: 12 людей постраждали, зокрема семеро дітей

Українська правдаСереда, 30 квітня 2025, 14:08
РФ вдарила по Південному на Харківщині: 12 людей постраждали, зокрема семеро дітей
Поліція Харківської області

Російські війська вранці атакували дронами житловий квартал міста Південне на Харківщині. Унаслідок удару постраждали дванадцятеро людей, серед них – семеро дітей віком від 1 до 15 років.

Джерело: повідомлення поліції Харківської області, Харківської обласної прокуратури

Дослівно поліція: "Вранці окупанти обстріляли кількома безпілотниками, попередньо Герань-2, Південноміську громаду. Горіли конструктивні елементи багатоквартирного житлового будинку, неексплуатованій будівлі, легкові автомобілі. Пошкоджено багатоквартирний та приватні житлові будинки, автомобілі".

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Деталі: За даними поліції, під час обстрілу четверо дорослих та п’ятеро дітей перебували вдома та зазнали гострої реакції на стрес. Їм надали допомогу на місці.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Оновлено: Згодом в обласній прокуратурі повідомили, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 12 людей. Серед них сім дітей: пʼятеро дівчаток віком від 1 року 2 місяці до 15 років, а також два хлопчики 5 та 13 років.

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Передісторія:

  • Російські війська увечері 29 квітня запустили по Харкову ударні безпілотники, у місті пролунали вибухи, 45 людей постраждали.
  • Раніше у прокуратурі повідомили, що росіяни атакували Харків ввечері 29 квітня безпілотниками типу "Герань-2".
  • Прокуратура і ДСНС показали наслідки масованої атаки російських БпЛА на Харків. 

поліціяХарківська областьвійнадіти
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