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РФ нанесла удар по Южному в Харьковской области: пострадали 9 человек, среди них пятеро детей

Украинская правдаСреда, 30 апреля 2025, 14:08
РФ нанесла удар по Южному в Харьковской области: пострадали 9 человек, среди них пятеро детей
Полиция Харьковской области

Российские войска утром атаковали дронами жилой квартал города Южное в Харьковской области. В результате пострадали девять человек, среди них — пятеро детей в возрасте от 5 до 15 лет.

Источник: сообщение полиции Харьковской области

Дословно: "Утром оккупанты обстреляли несколькими беспилотниками, предварительно "Герань-2", Южненскую громаду. Горели конструктивные элементы многоквартирного жилого дома, неэксплуатируемого здания, легковые автомобили. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, автомобили".

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Подробности: По данным полиции, во время обстрела четверо взрослых и пятеро детей находились дома и испытали острую стрессовую реакцию. Им оказали помощь на месте.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Предыстория:

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  • Вечером 29 апреля российские войска запустили по Харькову ударные беспилотники, в городе прозвучали взрывы, пострадали 45 человек.
  • Ранее в прокуратуре сообщили, что россияне атаковали Харьков вечером 29 апреля беспилотниками типа "Герань-2".
  • Прокуратура и ГСЧС показали последствия массированной атаки российских БПЛА на Харьков.

полицияХарьковская областьвойнадети
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