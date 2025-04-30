РФ нанесла удар по Южному в Харьковской области: пострадали 9 человек, среди них пятеро детей

Российские войска утром атаковали дронами жилой квартал города Южное в Харьковской области. В результате пострадали девять человек, среди них — пятеро детей в возрасте от 5 до 15 лет.

Источник: сообщение полиции Харьковской области

Дословно: "Утром оккупанты обстреляли несколькими беспилотниками, предварительно "Герань-2", Южненскую громаду. Горели конструктивные элементы многоквартирного жилого дома, неэксплуатируемого здания, легковые автомобили. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, автомобили".

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Подробности: По данным полиции, во время обстрела четверо взрослых и пятеро детей находились дома и испытали острую стрессовую реакцию. Им оказали помощь на месте.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

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