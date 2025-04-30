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Перехід ДПСУ на корпусну структуру не передбачений: прикордонники пояснили чому

Валентина РоманенкоСереда, 30 квітня 2025, 16:31
Перехід ДПСУ на корпусну структуру не передбачений: прикордонники пояснили чому
Андрій Демченко. скриншот із трансляції

Перехід Державної прикордонної служби України на корпусну структуру не передбачається з огляду на специфіку цього правоохоронного органу та чинне законодавство.

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко на брифінгу 30 квітня

Пряма мова: "Перехід на корпусну систему стосується як підрозділів Збройних сил України, так і Національної гвардії. Натомість у Держприкордонслужбі формування корпусів не передбачається, оскільки ми є правоохоронним органом спеціального призначення... Це законодавчо не може бути врегульовано відносно правоохоронного органу".

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Деталі: Водночас офіцер наголосив, що прикордонники, звісно, продовжать виконувати завдання під керуванням органів військового управління в складі Сил оборони і надалі.

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Прикордонна службавійна
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