Перехід ДПСУ на корпусну структуру не передбачений: прикордонники пояснили чому
Перехід Державної прикордонної служби України на корпусну структуру не передбачається з огляду на специфіку цього правоохоронного органу та чинне законодавство.
Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко на брифінгу 30 квітня
Пряма мова: "Перехід на корпусну систему стосується як підрозділів Збройних сил України, так і Національної гвардії. Натомість у Держприкордонслужбі формування корпусів не передбачається, оскільки ми є правоохоронним органом спеціального призначення... Це законодавчо не може бути врегульовано відносно правоохоронного органу".
Деталі: Водночас офіцер наголосив, що прикордонники, звісно, продовжать виконувати завдання під керуванням органів військового управління в складі Сил оборони і надалі.
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Передісторія:
- На початку лютого головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив про початок реалізації заходів із переходу на корпусну структуру.
- В кінці лютого стало відомо, що верховний головнокомандувач Володимир Зеленський на Ставці визначив склад армійських корпусів та призначив командирів. Зазначалось, що зміни відбудуться протягом місяця.
- У квітні Національна гвардія створила два корпуси – їх очолили командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редіс) та командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболєнський (Корнет).
- Також в кінці квітня запрацював новий орган військового управління Збройних сил України – 8 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.