Переход ГПСУ на корпусную структуру не предусмотрен: пограничники объяснили почему

Переход Государственной пограничной службы Украины на корпусную структуру не предусматривается, учитывая специфику этого правоохранительного органа и действующее законодательство.

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко на брифинге 30 апреля

Прямая речь: "Переход на корпусную систему касается как подразделений Вооруженных сил Украины, так и Национальной гвардии. В то же время в Госпогранслужбе формирование корпусов не предусматривается, поскольку мы являемся правоохранительным органом специального назначения... Это законодательно не может быть урегулировано относительно правоохранительного органа".

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Детали: В то же время офицер отметил, что пограничники, конечно, продолжат выполнять задачи под управлением органов военного управления в составе Сил обороны и в дальнейшем.

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