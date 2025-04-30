Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Переход ГПСУ на корпусную структуру не предусмотрен: пограничники объяснили почему

Валентина РоманенкоСреда, 30 апреля 2025, 16:31
Переход ГПСУ на корпусную структуру не предусмотрен: пограничники объяснили почему
Андрей Демченко. скриншот с трансляции

Переход Государственной пограничной службы Украины на корпусную структуру не предусматривается, учитывая специфику этого правоохранительного органа и действующее законодательство.

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко на брифинге 30 апреля

Прямая речь: "Переход на корпусную систему касается как подразделений Вооруженных сил Украины, так и Национальной гвардии. В то же время в Госпогранслужбе формирование корпусов не предусматривается, поскольку мы являемся правоохранительным органом специального назначения... Это законодательно не может быть урегулировано относительно правоохранительного органа".

Реклама:

Детали: В то же время офицер отметил, что пограничники, конечно, продолжат выполнять задачи под управлением органов военного управления в составе Сил обороны и в дальнейшем.

Знать больше: Будет ли Украина воевать корпусами? Разбор УП

Предыстория:

РЕКЛАМА:

Пограничная службавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Шмыгаль: Соглашение о недрах с США могут подписать в ближайшие сутки
Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане: Axios обнародовало детали разговора
В ЕС об убийстве журналистки Рощиной: РФ демонстрирует свою отвратительную жестокость
обновленоТесть чиновника СБУ переоформлял недвижимость в Крыму по законам РФ – hromadske
В Раде предлагают разрешить гражданам в возрасте 60+ идти на контракт в ВСУ
ФотоВ Киеве задержали фотографа из РФ, который задушил свою девушку-модель в фотостудии – полиция
Все новости...
Пограничная служба
На границе с Беларусью пока нет группировок РФ, которые бы представляли угрозу Украине – ГПСУ
"Не прячем": пограничники показали боеприпасы, которые поставляют ВСУ по контракту на 23 млрд
Уникальная операция: операторы БПЛА сбросами отбили у россиян трех пленных бойцов
Последние новости
17:25
В больнице умерла женщина, раненная во время атаки РФ на Каменское 26 апреля
17:18
В Минобороны хотят разбронировать часть медиков: Минздрав создает списки
17:15
Проект соглашения о недрах с США не противоречит обязательствам Украины для вступления в ЕС - Шмыгаль
17:10
Шмыгаль говорит, что новая военная помощь может быть частью вклада США в фонд по недрам
17:08
АРМА планирует получить более 12 миллионов после продажи арестованного белорусского стекла
16:59
В Минздраве ответили, почему процесс восстановления поврежденного "Охматдета" длится столь долго
16:50
На украинском рынке снизились цены на капусту: сколько она стоит
16:46
Шмыгаль: Соглашение о недрах с США могут подписать в ближайшие сутки
16:46
футбол"Барселона" – "Интер": анонс второго полуфинала Лиги чемпионов
16:43
Еврокомиссия выделяет 910 миллионов евро на усиление обороны: будут привлекать Украину
Все новости...
Реклама:
Реклама: