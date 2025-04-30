Переход ГПСУ на корпусную структуру не предусмотрен: пограничники объяснили почему
Переход Государственной пограничной службы Украины на корпусную структуру не предусматривается, учитывая специфику этого правоохранительного органа и действующее законодательство.
Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко на брифинге 30 апреля
Прямая речь: "Переход на корпусную систему касается как подразделений Вооруженных сил Украины, так и Национальной гвардии. В то же время в Госпогранслужбе формирование корпусов не предусматривается, поскольку мы являемся правоохранительным органом специального назначения... Это законодательно не может быть урегулировано относительно правоохранительного органа".
Детали: В то же время офицер отметил, что пограничники, конечно, продолжат выполнять задачи под управлением органов военного управления в составе Сил обороны и в дальнейшем.
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Предыстория:
- В начале февраля главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил о начале реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру.
- В конце февраля стало известно, что верховный главнокомандующий Владимир Зеленский на Ставке определил состав армейских корпусов и назначил командиров. Отмечалось, что изменения произойдут в течение месяца.
- В апреле Национальная гвардия создала два корпуса - их возглавили командир 12-й бригады специального назначения "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редис) и командир 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" полковник Игорь Оболенский (Корнет).
- Также в конце апреля заработал новый орган военного управления Вооруженных сил Украины – 8 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.