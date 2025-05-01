Справа вбивства Фаріон: засідання суду тривало 8 хвилин, підозрюваному порадили здоровий спосіб життя

Судове засідання у справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон 1 травня знову перенесли – до суду не зʼявилися адвокати підозрюваного Вʼячеслава Зінченка.

Джерело: hromadske

Деталі: Один із азахисників Зінченка Ігор Сулима не прийшов іще на попереднє засідання, 29 квітня. Його колега Юрій Немировський тоді пояснював, що Сулима відсутній через сімейні обставини й не зможе бути присутнім у суді щонайменше до середини травня.

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На засідання 1 травня не зʼявився вже і Юрій Немировський. Суддя зачитав його заяву, у якій адвокат повідомив "про неможливість прибути на засідання й прохання відкласти засідання суду на іншу дату". Немировський пояснив, що він перебуває за кордоном.

Тож у розгляді оголосили перерву до 14 травня. Окрім того, щойно суддя оголосив про перенесення розгляду, надійшло повідомлення про замінування п’ятьох судів у Львові, зокрема й Шевченківського.

Журналісти нагадують, що два попередні засідання перенесли, оскільки підозрюваний Зінченко нарікав на погане самопочуття. Спершу йшлося про харчове отруєння, а наступного разу він заявив про застуду.

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Тоді суддя вирішив направити запит до СІЗО щодо підтвердження стану здоровʼя Зінченка.

У СІЗО надали довідку, у якій зазначили, що він по допомогу не звертався, але стан його здоровʼя є задовільним. Підозрюваному рекомендували вести здоровий спосіб життя.

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