Справа вбивства Фаріон: засідання суду тривало 8 хвилин, підозрюваному порадили здоровий спосіб життя
Судове засідання у справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон 1 травня знову перенесли – до суду не зʼявилися адвокати підозрюваного Вʼячеслава Зінченка.
Джерело: hromadske
Деталі: Один із азахисників Зінченка Ігор Сулима не прийшов іще на попереднє засідання, 29 квітня. Його колега Юрій Немировський тоді пояснював, що Сулима відсутній через сімейні обставини й не зможе бути присутнім у суді щонайменше до середини травня.
На засідання 1 травня не зʼявився вже і Юрій Немировський. Суддя зачитав його заяву, у якій адвокат повідомив "про неможливість прибути на засідання й прохання відкласти засідання суду на іншу дату". Немировський пояснив, що він перебуває за кордоном.
Тож у розгляді оголосили перерву до 14 травня. Окрім того, щойно суддя оголосив про перенесення розгляду, надійшло повідомлення про замінування п’ятьох судів у Львові, зокрема й Шевченківського.
Журналісти нагадують, що два попередні засідання перенесли, оскільки підозрюваний Зінченко нарікав на погане самопочуття. Спершу йшлося про харчове отруєння, а наступного разу він заявив про застуду.
Тоді суддя вирішив направити запит до СІЗО щодо підтвердження стану здоровʼя Зінченка.
У СІЗО надали довідку, у якій зазначили, що він по допомогу не звертався, але стан його здоровʼя є задовільним. Підозрюваному рекомендували вести здоровий спосіб життя.
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Передісторія:
- Ввечері 19 липня 2024 року у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика. Пізніше Фаріон померла у лікарні.
- 25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Слідство схилялося до думки, що стрілець - лише виконавець.
- 26 липня суд арештував на 2 місяці підозрюваного В'ячеслава Зінченка без альтернативи внесення застави. Після обрання запобіжного заходу молодик заявив журналістам, що не вбивав мовознавицю.
- 26 грудня фігуранту у справі про вбивство змінили кваліфікацію злочину: тепер його підозрюють в умисному вбивстві особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю.