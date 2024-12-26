Підозрюваному у вбивстві Фаріон змінили кваліфікацію злочину: справа пішла до суду

Фігуранту у справі про вбивство відомої громадської діячки Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку змінили кваліфікацію злочину, матеріали до суду скеровано до суду.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Тепер його підозрюють в умисному вбивстві особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю.

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Як встановили поліцейські, у 2022 році підозрюваний у вбивстві Фаріон – 18-річний житель міста Дніпро, в одному з месенджерів став учасником групи, яка пропагує культ насильства і жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. Окрім того, у 2024 році він долучився до ще однієї групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією.

Під час перебування у цих групах у підозрюваного виникла особиста неприязнь до Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови та культури. На думку зловмисника, своїми діями вона розколювала народну єдність - через це у нього виник умисел на її вбивство.

У поліції кажуть, що фігурант ретельно готувався до вчинення злочину – збирав конфіденційну інформацію про місце проживання та роботи жертви, стежив, а також розробив детальний план її вбивства та придбав вогнепальну зброю.

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Зловмисник підстеріг Ірину Фаріон 19 липня близько 19:20 у подвір’ї її будинку на вулиці Масарика у Львові. Він наблизився до жертви та здійснив один постріл їй у голову, після чого втік. За кілька годин громадська діячка померла в лікарні внаслідок отриманого вогнепального поранення.

25 липня правоохоронці встановили місце перебування втікача та затримали його.

Слідчі відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, змінили кваліфікацію злочину та 25 грудня скерували обвинувальний акт до суду за наступними статтями:

- ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)

- п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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