Кім Чен Ин заявив про "виправдану" участь КНДР у війні проти України

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь КНДР у війні Росії проти України є "законною" та "обгрунтованою", назвавши це виявом суверенного права на підтримку "братнього народу".

Джерело: Reuters із посиланням на державне центральне інформаційне агентство Північної Кореї (KCNA)

Деталі: За словами північнокорейського лідера, дії КНДР на боці Росії у війні проти України є проявом "суверенного права" захищати "братній народ".

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Кім також згадав про так звану "Курську операцію" та відзначив північнокорейських військових, які брали участь у бойових діях. Він назвав їх "героями" та "вищими представниками честі нації".

Крім того, північнокорейський лідер попередив про готовність застосувати військову силу, якщо Сполучені Штати будуть продовжувати те, що він назвав військовими провокаціями проти Росії.

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