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Кім Чен Ин заявив про "виправдану" участь КНДР у війні проти України

Іван Д'яконовСубота, 10 травня 2025, 01:51
Кім Чен Ин заявив про виправдану участь КНДР у війні проти України
Володимир Путін і Кім Чен Ин. Фото: Getty Images

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь КНДР у війні Росії проти України є "законною" та "обгрунтованою", назвавши це виявом суверенного права на підтримку "братнього народу".

Джерело: Reuters із посиланням на державне центральне інформаційне агентство Північної Кореї (KCNA)

Деталі: За словами північнокорейського лідера, дії КНДР на боці Росії у війні проти України є проявом "суверенного права" захищати "братній народ".

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Кім також згадав про так звану "Курську операцію" та відзначив північнокорейських військових, які брали участь у бойових діях. Він назвав їх "героями" та "вищими представниками честі нації".

Крім того, північнокорейський лідер попередив про готовність застосувати військову силу, якщо Сполучені Штати будуть продовжувати те, що він назвав військовими провокаціями проти Росії.

Передісторія: 

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  • Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив направлення військ до Росії для війни проти України, заявивши, що це відповідає положенням договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та РФ. 
  • За даними Генштабу ЗСУ, від початку проведення Курської операції Росія втратила в операційній зоні угруповання військ "Курськ" понад 62 тисячі осіб, також було знешкоджено понад 4,5 тисячі військових КНДР.
  • У звіті аналітичного центру Південнокорейського інституту аналізу оборони (KIDA) йдеться, що участь Північної Кореї у війні Росії проти України принесла її економіці понад 20 мільярдів доларів.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що 24 квітня російські загарбники вдарили по цивільному населенню столиці України північнокорейською балістичною ракетою, у результаті чого загинули 12 мирних людей, ще 90 отримали поранення.
  • Агентство Reuters з посиланням на два високопоставлених українських джерела раніше повідомляло, що Північнокорейські ракети, випущені РФ по Україні, з грудня стали точнішими, ймовірно, через те, що КНДР використовує війну для вдосконалення своєї зброї.

КНДРПівнічна Кореяросійсько-українська війнаРосія
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