Ким Чен Ын заявил об "оправданном" участии КНДР в войне против Украины

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что участие КНДР в войне России против Украины является "законным" и "обоснованным", назвав это проявлением суверенного права на поддержку "братского народа".

Источник: Reuters со ссылкой на государственное центральное информационное агентство Северной Кореи (KCNA)

Детали: По словам северокорейского лидера, действия КНДР на стороне России в войне против Украины является проявлением "суверенного права" защищать "братский народ".

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Ким также вспомнил о так называемой "Курской операции" и отметил северокорейских военных, участвовавших в боевых действиях. Он назвал их "героями" и "высшими представителями чести нации".

Кроме того, северокорейский лидер предупредил о готовности применить военную силу, если Соединенные Штаты будут продолжать то, что он назвал военными провокациями против России.

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