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Ким Чен Ын заявил об "оправданном" участии КНДР в войне против Украины

Иван ДьяконовСуббота, 10 мая 2025, 01:51
Ким Чен Ын заявил об оправданном участии КНДР в войне против Украины
Владимир Путин и Ким Чен Ын и Ким Чен Ын. Фото: Getty Images

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что участие КНДР в войне России против Украины является "законным" и "обоснованным", назвав это проявлением суверенного права на поддержку "братского народа".

Источник: Reuters со ссылкой на государственное центральное информационное агентство Северной Кореи (KCNA)

Детали: По словам северокорейского лидера, действия КНДР на стороне России в войне против Украины является проявлением "суверенного права" защищать "братский народ".

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Ким также вспомнил о так называемой "Курской операции" и отметил северокорейских военных, участвовавших в боевых действиях. Он назвал их "героями" и "высшими представителями чести нации".

Кроме того, северокорейский лидер предупредил о готовности применить военную силу, если Соединенные Штаты будут продолжать то, что он назвал военными провокациями против России.

Предыстория: 

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  • Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил направление войск в Россию для войны против Украины, заявив, что это соответствует положениям договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ. 
  • По данным Генштаба ВСУ, с начала проведения Курской операции Россия потеряла в операционной зоне группировки войск "Курск" более 62 тысяч человек, также было обезврежено более 4,5 тысячи военных КНДР.
  • В отчете аналитического центра Южнокорейского института анализа обороны (KIDA) говорится, что участие Северной Кореи в войне России против Украины принесло ее экономике более 20 миллиардов долларов.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что 24 апреля российские захватчики ударили по гражданскому населению столицы Украины северокорейской баллистической ракетой, в результате чего погибли 12 мирных людей, еще 90 получили ранения.
  • Агентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных украинских источника ранее сообщало, что северокорейские ракеты, выпущенные РФ по Украине, с декабря стали более точными, вероятно, из-за того, что КНДР использует войну для совершенствования своего оружия.

КНДРСеверная Кореяроссийско-украинская войнаРосcия
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