После задержания и.о. комбата командир 155-й бригады призвал сообщать о коррупции
После задержания и.о. командира батальона беспилотных систем 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской подполковника Святослава Шумского командир бригады полковник Тарас Максимов заявил о категорическом неприятии коррупции в бригаде.
Источник: видеообращение Максимова к военнослужащим 155 омбр
Прямая речь: "Если кто-то думает, что война – это повод действовать бесконтрольно, я скажу прямо – он ошибается. Командование части решительно настроено на борьбу с любыми проявлениями коррупции...
Напоминаю, что никакие поборы, так называемые "благодарности", давление или использование служебного положения в собственных интересах не имеют места в Вооруженных силах Украины. Я как командир категорически не допускаю таких действий".
Детали: Максимов призвал военных не молчать, если им известны факты злоупотребления, несправедливого отношения, вымогательства средств или других неправомерных действий.
"В бригаде работает телефон доверия – это не формальность, это реальный инструмент, которым может воспользоваться любой военнослужащий. Обращения конфиденциальны, реакция будет", – подчеркнул он.
В обращении также приведен номер телефона доверия: +38 098 0642505.
Что предшествовало: 5 мая силовики задержали командира батальона одной из бригад, дислоцирующейся в Донецкой области, который, по данным правоохранителей, требовал с подчиненных "откаты" за начисление им фиктивных надбавок якобы за участие в боях на передовой.
По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет об и.о. командира батальона беспилотных систем 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской подполковнике Святославе Шумском. Эту информацию "Украинской правде" также подтвердили собеседники среди офицеров 155-й бригады.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей на гауптвахте сроком на 60 суток с альтернативой залога в 49 млн грн.
Предыстория:
- В январе 2025 года журналист Юрий Бутусов сообщил о фактах ненадлежащего формирования и обеспечения вновь созданной 155 механизированной бригады, а ГБР заявило о расследовании фактов дезертирства и превышения полномочий.
- Генеральный штаб 7 января заявил, что 155 Отдельная механизированная бригада "Анна Киевская" выполняет боевые задачи возле Покровска в полном составе, ее усилили беспилотниками и предоставили дополнительную комплектацию.
- 20 января ГБР и СБУ задержали бывшего командира 155 отдельной механизированной бригады полковника Дмитрия Рюмшина. По данным следствия, Рюмшин не реагировал на правонарушения в своем подразделении, в частности на массовое самовольное оставление воинской части его подчиненными.
- 22 января суд избрал для Рюмшина меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 90 миллионов гривен. Впоследствии сумма залога была уменьшена до 50 миллионов.