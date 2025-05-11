После задержания и.о. комбата командир 155-й бригады призвал сообщать о коррупции

После задержания и.о. командира батальона беспилотных систем 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской подполковника Святослава Шумского командир бригады полковник Тарас Максимов заявил о категорическом неприятии коррупции в бригаде.

Источник: видеообращение Максимова к военнослужащим 155 омбр

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Прямая речь: "Если кто-то думает, что война – это повод действовать бесконтрольно, я скажу прямо – он ошибается. Командование части решительно настроено на борьбу с любыми проявлениями коррупции...

Напоминаю, что никакие поборы, так называемые "благодарности", давление или использование служебного положения в собственных интересах не имеют места в Вооруженных силах Украины. Я как командир категорически не допускаю таких действий".

Детали: Максимов призвал военных не молчать, если им известны факты злоупотребления, несправедливого отношения, вымогательства средств или других неправомерных действий.

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"В бригаде работает телефон доверия – это не формальность, это реальный инструмент, которым может воспользоваться любой военнослужащий. Обращения конфиденциальны, реакция будет", – подчеркнул он.

В обращении также приведен номер телефона доверия: +38 098 0642505.

Что предшествовало: 5 мая силовики задержали командира батальона одной из бригад, дислоцирующейся в Донецкой области, который, по данным правоохранителей, требовал с подчиненных "откаты" за начисление им фиктивных надбавок якобы за участие в боях на передовой.

По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет об и.о. командира батальона беспилотных систем 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской подполковнике Святославе Шумском. Эту информацию "Украинской правде" также подтвердили собеседники среди офицеров 155-й бригады.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей на гауптвахте сроком на 60 суток с альтернативой залога в 49 млн грн.

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