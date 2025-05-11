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ЗЕЛЕНСЬКИЙ: ОЧІКУЄМО ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ І ОСОБИСТО ЧЕКАТИМУ НА ПУТІНА В ТУРЕЧЧИНІ

Катерина ТищенкоНеділя, 11 травня 2025, 20:04
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: ОЧІКУЄМО ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ І ОСОБИСТО ЧЕКАТИМУ НА ПУТІНА В ТУРЕЧЧИНІ
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від РФ на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на лідера Кремля Володимира Путіна в Туреччині 15 травня.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства.

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І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть".

Передісторія:

  • Під час візиту до Києва 10 травня лідери "коаліції рішучих" висунули вимогу до Росії з 12 травня піти на безумовне припинення вогню на 30 днів. У разі відмови вони готові застосувати нові санкції та зазначили, що це будуть синхронізовані кроки Європи і США. Перед цим оголошенням вони провели спільну телефонну розмову з Дональдом Трампом.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі після встановлення повного і безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів.
  • У нічній заяві 11 травня правитель Росії Володимир Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня, але не згадав про 30-денне перемир'я. 
  • 11 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на запропоновані кремлівським лідером Володимиром Путіним переговори в Туреччині 15 травня, хоча вони не передбачають укладення 30-денного перемир'я.

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