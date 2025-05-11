ЗЕЛЕНСКИЙ: ОЖИДАЕМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ И ЛИЧНО БУДУ ЖДАТЬ ПУТИНА В ТУРЦИИ

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от РФ прекращения огня с 12 мая и лично будет ждать лидера Кремля Владимира Путина в Турции 15 мая.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Мы ждем с завтрашнего дня прекращения огня – полного и длительного, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства.

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И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут".

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