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ЗЕЛЕНСКИЙ: ОЖИДАЕМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ И ЛИЧНО БУДУ ЖДАТЬ ПУТИНА В ТУРЦИИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 мая 2025, 20:04
ЗЕЛЕНСКИЙ: ОЖИДАЕМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ И ЛИЧНО БУДУ ЖДАТЬ ПУТИНА В ТУРЦИИ
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от РФ прекращения огня с 12 мая и лично будет ждать лидера Кремля Владимира Путина в Турции 15 мая.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Мы ждем с завтрашнего дня прекращения огня – полного и длительного, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства.

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И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут".

Предыстория:

  • Во время визита в Киев 10 мая лидеры "коалиции решительных" выдвинули требование к России с 12 мая пойти на безусловное прекращение огня на 30 дней. В случае отказа они готовы применить новые санкции и отметили, что это будут синхронизированные шаги Европы и США. Перед этим объявлением они провели совместный телефонный разговор с Дональдом Трампом.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам в любом формате после установления полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 дней.
  • Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.
  • 11 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложенные кремлевским лидером Владимиром Путиным переговоры в Турции 15 мая, хотя они не предусматривают заключения 30-дневного перемирия.

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