Очікування "перемир'я": Росіяни запустили ударні БпЛА з півночі

Незважаючи на вимоги "коаліції рішучих" та України щодо припинення вогню на 30 днів із 12 травня, російські війська наприкінці доби 11 травня запустили ударні БпЛА з північного напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 23:08 Повітряні сили повідомили про ворожі ударні БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс – південно-західний/південно-східний.

Реклама:

Згодом з'явилося попередження про ударні БпЛА в центральній частині Сумщини, курс – південно-західний.

О 23:29 на Полтавщині було оголошено загрозу застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.

О 23:47 тривогу через ударні БпЛА оголосили також у Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

РЕКЛАМА:

Передісторія: