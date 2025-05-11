Очікування "перемир'я": Росіяни запустили ударні БпЛА з півночі
Неділя, 11 травня 2025, 23:35
Незважаючи на вимоги "коаліції рішучих" та України щодо припинення вогню на 30 днів із 12 травня, російські війська наприкінці доби 11 травня запустили ударні БпЛА з північного напрямку.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 23:08 Повітряні сили повідомили про ворожі ударні БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс – південно-західний/південно-східний.
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Згодом з'явилося попередження про ударні БпЛА в центральній частині Сумщини, курс – південно-західний.
О 23:29 на Полтавщині було оголошено загрозу застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.
О 23:47 тривогу через ударні БпЛА оголосили також у Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
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Передісторія:
- Під час візиту до Києва 10 травня лідери "коаліції рішучих" висунули вимогу до Росії з 12 травня піти на безумовне припинення вогню на 30 днів. У разі відмови вони готові застосувати нові санкції та зазначили, що це будуть синхронізовані кроки Європи і США. Перед цим оголошенням вони провели спільну телефонну розмову з Дональдом Трампом.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі після встановлення повного і безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів.
- У нічній заяві 11 травня правитель Росії Володимир Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня, але не згадав про 30-денне перемир'я.
- 11 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на запропоновані кремлівським лідером Володимиром Путіним переговори в Туреччині 15 травня, хоча вони не передбачають укладення 30-денного перемир'я.
- Президент Володимир Зеленський у неділю ввечері заявив, що очікує від РФ на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на лідера Кремля Володимира Путіна в Туреччині 15 травня. Згодом він додав, що українські сили реагуватимуть дзеркально на припинення або продовження вогню Росією з 12 травня.